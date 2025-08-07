No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Egan Bernal cede tiempo, pero sigue con chances en la Vuelta a Burgos

El francés Léo Bisiaux se quedó con la tercera etapa y la camiseta de líder, en una jornada donde el colombiano mejor clasificado descendió al décimo puesto de la general.

Redacción Deportes
07 de agosto de 2025 - 03:57 p. m.
Egan Bernal es la principal carta de Colombia en la Vuelta a Burgos 2025.
Egan Bernal es la principal carta de Colombia en la Vuelta a Burgos 2025.
Foto: EFE - LUCA ZENNARO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Egan Bernal no pudo mantenerse este jueves en la cabeza de la carrera durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 y cedió tiempo con respecto al nuevo líder. A pesar de la pérdida, el colombiano logró conservar su lugar entre los diez primeros de la clasificación general.

Bernal, jefe de filas del INEOS Grenadiers, cruzó la meta con una diferencia de 40 segundos frente al francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale), quien no solo se quedó con la victoria de etapa, sino que también se adueñó de la camiseta morada que identifica al líder de la competencia.

Vínculos relacionados

Balón de Oro 2025: Linda Caicedo, nominada al Premio Kopa
Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte: Efraín Juárez, su técnico, lo confirmó
Con lo justo y con goleada: Junior y América avanzan en la Copa BetPlay

El podio provisional lo completan el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe), a 22 segundos del líder, y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 26 segundos, en una clasificación general que empieza a tomar forma antes de la jornada clave.

Egan Bernal bajó del noveno al décimo lugar de la general. Ahora se encuentra a 53 segundos de Bisiaux, aunque todavía queda mucho por definir. La etapa reina del sábado, que finalizará en las exigentes rampas de las Lagunas del Neila, suele ser determinante en la pelea por el título.

Mientras tanto, la carrera continuará este viernes con una cuarta etapa, en su mayoría llana. El pelotón se enfrentará a un recorrido de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, con dos puertos de tercera categoría y un esprint intermedio que podría mover parcialmente la general.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Egan Bernal

Vuelta a Burgos

Léo Bisiaux

Egan

Ciclismo colombiano

INEOS Grenadiers

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar