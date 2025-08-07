Egan Bernal cede tiempo, pero sigue con chances en la Vuelta a Burgos

Egan Bernal es la principal carta de Colombia en la Vuelta a Burgos 2025. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

Egan Bernal no pudo mantenerse este jueves en la cabeza de la carrera durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 y cedió tiempo con respecto al nuevo líder. A pesar de la pérdida, el colombiano logró conservar su lugar entre los diez primeros de la clasificación general.

Bernal, jefe de filas del INEOS Grenadiers, cruzó la meta con una diferencia de 40 segundos frente al francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale), quien no solo se quedó con la victoria de etapa, sino que también se adueñó de la camiseta morada que identifica al líder de la competencia.

El podio provisional lo completan el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe), a 22 segundos del líder, y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 26 segundos, en una clasificación general que empieza a tomar forma antes de la jornada clave.

Egan Bernal bajó del noveno al décimo lugar de la general. Ahora se encuentra a 53 segundos de Bisiaux, aunque todavía queda mucho por definir. La etapa reina del sábado, que finalizará en las exigentes rampas de las Lagunas del Neila, suele ser determinante en la pelea por el título.

Mientras tanto, la carrera continuará este viernes con una cuarta etapa, en su mayoría llana. El pelotón se enfrentará a un recorrido de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, con dos puertos de tercera categoría y un esprint intermedio que podría mover parcialmente la general.

