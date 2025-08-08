No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 8

La octava etapa entre Cali y La Tebaida terminó con la victoria del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el sprint reducido de la fuga. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) resistió en la general y llega con ventaja a la jornada de montaña que podría decidir la ronda.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 07:44 p. m.
La octava etapa entre Cali y La Tebaida terminó con la victoria del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el sprint reducido de la fuga. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) resistió en la general y llega con ventaja a la jornada de montaña que podría decidir la ronda.
La octava etapa entre Cali y La Tebaida terminó con la victoria del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el sprint reducido de la fuga. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) resistió en la general y llega con ventaja a la jornada de montaña que podría decidir la ronda.
Foto: NU Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este viernes entre Cali y La Tebaida (Quindío) sobre 171,4 kilómetros, tuvo como protagonista al antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), quien se impuso con autoridad en el sprint final de un reducido grupo de fuga.

El corredor de El Carmen de Viboral, apodado 'el Pony', fue el más rápido en los últimos metros y detuvo el cronómetro en 3 horas, 35 minutos y 23 segundos, alcanzando una media de 46,8 km/h en el cierre. El boliviano José Manuel Aramayo (Pío Rico Cycling) y el colombiano Kevin David Castillo (Team Sistecrédito) completaron el podio del día, todos con el mismo tiempo del vencedor.

Vínculos relacionados

Alejandro Osorio, ganador de la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025: video
Egan Bernal, el mejor colombiano en la etapa reina de la Vuelta a Burgos
Nairo Quintana fuera de Burgos por caída: ¿llegará a la Vuelta a España?

La jornada, considerada de transición antes de la alta montaña decisiva, no provocó cambios en la clasificación general. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) defendió sin sobresaltos el maillot amarillo y mantiene 1 minuto y 4 segundos de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín) y 1 minuto y 20 segundos sobre Yonathan Eugenio (EBSA Energía de Boyacá).

El pelotón ahora se prepara para el gran examen del sábado: 217 kilómetros entre Alvarado (Tolima) y el Alto del Vino, en Cundinamarca, una cumbre de categoría especial a 2.847 metros de altitud. El ascenso final de 29,8 km al 5,8 % de pendiente media estará precedido por tres puertos exigentes: el Alto de La Mona (1ª categoría), el Alto de Campo Alegre (1ª) y el Alto de Venadillo (4ª). Una etapa que promete ser decisiva en la lucha por la Vuelta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Vuelta a Colombia

ciclismo Colombiano

Rodrigo Contreras

Alejandro Osorio

Sistecrédito

Nu Colombia

Diego Camargo

Yonathan Eugenio

Orgullo Paisa

Cali

Quindio

Vuelta COlombia

Clasificación General

Etapa 8

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar