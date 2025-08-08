Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 8

La octava etapa entre Cali y La Tebaida terminó con la victoria del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el sprint reducido de la fuga. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) resistió en la general y llega con ventaja a la jornada de montaña que podría decidir la ronda. Foto: NU Colombia

La octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este viernes entre Cali y La Tebaida (Quindío) sobre 171,4 kilómetros, tuvo como protagonista al antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), quien se impuso con autoridad en el sprint final de un reducido grupo de fuga.

El corredor de El Carmen de Viboral, apodado 'el Pony', fue el más rápido en los últimos metros y detuvo el cronómetro en 3 horas, 35 minutos y 23 segundos, alcanzando una media de 46,8 km/h en el cierre. El boliviano José Manuel Aramayo (Pío Rico Cycling) y el colombiano Kevin David Castillo (Team Sistecrédito) completaron el podio del día, todos con el mismo tiempo del vencedor.

La jornada, considerada de transición antes de la alta montaña decisiva, no provocó cambios en la clasificación general. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) defendió sin sobresaltos el maillot amarillo y mantiene 1 minuto y 4 segundos de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín) y 1 minuto y 20 segundos sobre Yonathan Eugenio (EBSA Energía de Boyacá).

El pelotón ahora se prepara para el gran examen del sábado: 217 kilómetros entre Alvarado (Tolima) y el Alto del Vino, en Cundinamarca, una cumbre de categoría especial a 2.847 metros de altitud. El ascenso final de 29,8 km al 5,8 % de pendiente media estará precedido por tres puertos exigentes: el Alto de La Mona (1ª categoría), el Alto de Campo Alegre (1ª) y el Alto de Venadillo (4ª). Una etapa que promete ser decisiva en la lucha por la Vuelta.

