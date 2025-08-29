No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España: Egan, otra vez top-10

El pedalista del Ineos marcha noveno y sigue prendido en la pelea con los favoritos.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025 - 05:19 p. m.
Egan Bernal, líder del Ineos.
Egan Bernal, líder del Ineos.
Foto: EFE - LUCA ZENNARO
La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 volvió a ofrecer espectáculo en la montaña. El español Juan Ayuso se llevó el triunfo en Cerler tras un ataque demoledor que lo dejó en solitario en los últimos kilómetros, firmando así su primera victoria en esta edición.

El colombiano Harold Tejada fue protagonista en la fuga del día y coronó su esfuerzo con un brillante cuarto lugar en la meta.

El ciclista del XDS Astana Team se mostró combativo desde el inicio y supo resistir en los tramos más duros, consolidando su mejor actuación hasta ahora en la carrera.

Clasificación general de la Vuelta a España: así va tras ocho etapas

En la clasificación general no hubo cambios en la parte alta, con el noruego Torstein Træen manteniendo el liderato. El corredor del Bahrain Victorious conserva más de dos minutos y treinta segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard y 2:41 sobre João Almeida, que completan el podio provisional.

Entre los favoritos, Egan Bernal dio un paso adelante y se metió en el top 10 de la general. El colombiano del INEOS es noveno, a 2:55 del líder, confirmando que se mantiene firme en la lucha por los puestos de honor tras superar un día exigente en los Pirineos.

Más atrás aparecen Santiago Buitrago en el puesto 20 a 4:36 y Harold Tejada en la casilla 27 a 8:32, después de su gran jornada en la fuga. También figuran Sergio Higuita (48° a 21:55), Brandon Rivera (53° a 24:18), Juan Guillermo Martínez (98° a 42:19) y Esteban Chaves (99° a 42:28).

Con Bernal entre los diez mejores, Buitrago en el top 20 y Tejada creciendo con protagonismo, la bandera colombiana sigue presente en los primeros lugares de la carrera. Aún queda mucha montaña por delante y las opciones siguen intactas para buscar protagonismo en la general y en las etapas.

Así será la etapa de este sábado

La octava etapa de la Vuelta a España 2025, este sábado 30 de agosto, será un contraste absoluto: 203,5 kilómetros entre Monzón Templario y Zaragoza, en un recorrido completamente llano. Tras pasar por Barbastro, Huesca y Almudévar, la carrera llegará a la capital aragonesa, donde se afrontará un circuito final antes del embalaje masivo.

Será el turno de los velocistas. Los equipos de los sprinters deberán controlar cualquier intento de fuga para preparar un final de alta velocidad en pleno corazón de Zaragoza. Tras la montaña, llega el espectáculo de los favoritos de la velocidad. ¡Llegan los favoritoooos!

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

