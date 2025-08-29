¿Inconformes con De Amores? Millonarios está muy cerca de traer un nuevo arquero

Los jugadores de Millonarios, en El Campín. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios avanza en las últimas horas de mercado para concretar el regreso del arquero Iván Mauricio Arboleda, de 29 años. El club bogotano y el guardameta ya tienen un principio de acuerdo y se espera que el jugador presente exámenes médicos y firme contrato antes del cierre de inscripciones. La gestión fue solicitada directamente por el técnico Hernán Torres, quien pidió un refuerzo en el arco.

El movimiento responde a las dudas que ha dejado el uruguayo Guillermo de Amores en el arranque de la campaña. Aunque fue fichado para ser titular, y reemplazar a Álvaro Montero, su rendimiento no ha colmado las expectativas y llevó al cuerpo técnico a acelerar la búsqueda de alternativas. En ese escenario, Torres hace unos días fue claro: “Si se llega a pensar en la posibilidad de traer un arquero, sería Iván Arboleda”.

La propuesta en negociación contempla la compra del 80% de la ficha de Arboleda y un contrato a tres años, bajo condiciones similares a las que se habían planteado en su etapa anterior con el albiazul. De cerrarse, el arquero volvería a vestirse de azul tras haber sido contactado directamente por el propio entrenador, que espera consolidar un proyecto con mayor seguridad bajo los tres palos.

