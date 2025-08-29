No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

¿Inconformes con De Amores? Millonarios está muy cerca de traer un nuevo arquero

El portero uruguayo no ha colmado las expectativas en el arranque de la campaña.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025 - 02:57 p. m.
Los jugadores de Millonarios, en El Campín.
Los jugadores de Millonarios, en El Campín.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios avanza en las últimas horas de mercado para concretar el regreso del arquero Iván Mauricio Arboleda, de 29 años. El club bogotano y el guardameta ya tienen un principio de acuerdo y se espera que el jugador presente exámenes médicos y firme contrato antes del cierre de inscripciones. La gestión fue solicitada directamente por el técnico Hernán Torres, quien pidió un refuerzo en el arco.

El movimiento responde a las dudas que ha dejado el uruguayo Guillermo de Amores en el arranque de la campaña. Aunque fue fichado para ser titular, y reemplazar a Álvaro Montero, su rendimiento no ha colmado las expectativas y llevó al cuerpo técnico a acelerar la búsqueda de alternativas. En ese escenario, Torres hace unos días fue claro: “Si se llega a pensar en la posibilidad de traer un arquero, sería Iván Arboleda”.

Vínculos relacionados

Revolcón en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: despidieron a José Mourinho
Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y TV para ver a Luis Díaz en Alemania
América anunció dos refuerzos para superar su mal presente en la Liga BetPlay

La propuesta en negociación contempla la compra del 80% de la ficha de Arboleda y un contrato a tres años, bajo condiciones similares a las que se habían planteado en su etapa anterior con el albiazul. De cerrarse, el arquero volvería a vestirse de azul tras haber sido contactado directamente por el propio entrenador, que espera consolidar un proyecto con mayor seguridad bajo los tres palos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Millonarios

Guillermo de Amores

Iván Arboleda

Liga BetPlay

Liga Colombiana

Fútbol Colombiano

Fichajes Millonarios

Refuerzos Millonarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar