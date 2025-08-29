Harold Tejada llegó cuarto en la etapa que ganó Juan Ayuso en la Vuelta a España

El ciclista colombiano Harold Tejada del Astana. Foto: Astana

En una nueva etapa de montaña, en la séptima etapa de La Vuelta a España, Juan Ayuso se coronó como gran protagonista. El alicantino del UAE Team Emirates lanzó su ataque en las rampas decisivas del ascenso a Cerler y se marchó en solitario rumbo a su primera victoria en la carrera española. El joven escalador se dio el lujo de levantar los brazos con tiempo de sobra, dejando en claro que todavía tiene mucho por ofrecer en esta edición de la última grande del año.

La jornada estuvo marcada por una fuga de enorme calidad, con nombres de peso como Raúl García Pierna, Marco Frigo y el colombiano Harold Tejada. El pelotón les concedió espacio y la batalla se libró adelante.

El escarabajo del Astana, combativo como siempre, formó parte del corte bueno que animó la etapa y que terminó decidiendo al ganador en la cima.

Tejada demostró gran nivel y fue cuarto en la línea de meta, apenas por detrás de Ayuso, Frigo y García Pierna. El colombiano se mostró sólido, siempre a rueda de los movimientos, y alcanzó su mejor actuación en esta edición, confirmando que tiene piernas para figurar en la montaña de la Vuelta.

Movimientos en la clasificación general de la Vuelta a España tras la séptima etapa

En la clasificación general, Harold Tejada se ubica ahora en el puesto 27 a 8:32 del líder Torstein Træen. El mejor colombiano sigue siendo Egan Bernal, noveno a 2:55, con Santiago Buitrago en la casilla 20 a 4:36.

Aunque el triunfo de Ayuso no modificó el orden de la clasificación general, sí fue un golpe moral para el español. Tras la decepción sufrida en Pal, el alicantino se reivindicó con un triunfo brillante, recordando a todos que su objetivo no es únicamente trabajar para Almeida, sino también dejar huella con victorias personales.

La camiseta roja sigue en poder de Torstein Træen, del Bahrain Victorious, quien mantiene 14 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard y 2:33 sobre João Almeida. El noruego, sólido y sin fisuras, defendió su lugar con inteligencia, beneficiándose del control de su equipo y del desgaste de sus rivales.

Uno de los más activos fue Jonas Vingegaard. El danés probó un cambio de ritmo en las rampas finales, pero prefirió contenerse. Consciente de que aún queda mucha montaña por delante, optó por guardar fuerzas y no arriesgar más de la cuenta antes de las jornadas clave.

En ese escenario de dudas y especulaciones, Ayuso aprovechó. Su valentía y ambición lo lanzaron hacia la victoria, demostrando que, cuando se le da libertad, es capaz de marcar la diferencia frente a los favoritos y los hombres de la general.

Así será la etapa de este sábado

La octava etapa de la Vuelta a España 2025, este sábado 30 de agosto, será un contraste absoluto: 203,5 kilómetros entre Monzón Templario y Zaragoza, en un recorrido completamente llano. Tras pasar por Barbastro, Huesca y Almudévar, la carrera llegará a la capital aragonesa, donde se afrontará un circuito final antes del embalaje masivo.

Será el turno de los velocistas. Los equipos de los sprinters deberán controlar cualquier intento de fuga para preparar un final de alta velocidad en pleno corazón de Zaragoza. Tras la montaña, llega el espectáculo de los favoritos de la velocidad. ¡Llegan los favoritoooos!

