Revolcón en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: despidieron a José Mourinho

Jhon Durán con José Mourinho en Turquía. Foto: Fenerbahce

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

José Mourinho fue despedido por el Fenerbahçe de Turquía tras un año en el cargo. El técnico portugués, que había llegado a Estambul con un discurso más mesurado que en sus equipos anteriores, no consiguió ningún título con el club y terminó su ciclo con un flojo balance.

La eliminación en la fase previa de la Champions League contra el Benfica de Richard Ríos fue el golpe definitivo para un proyecto que nunca despegó.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

El Fenerbahçe sigue sumido en su sequía más larga: no gana la liga turca desde 2014, a pesar de ser el segundo equipo más laureado del país con 19 campeonatos, seis menos que su eterno rival, Galatasaray. Mourinho había sido presentado como un revulsivo, un hombre de experiencia capaz de devolver al club al primer plano, pero sus números se quedaron cortos frente a las expectativas de la afición.

La etapa del portugués en Turquía estuvo marcada también por incidentes extradeportivos. Fue sancionado con cuatro partidos y una multa tras acusar públicamente a los árbitros de favorecer al Galatasaray y protagonizó un altercado en un derbi al sujetar de la cara al entrenador rival. Lejos de su imagen de gestor intocable, Mourinho terminó envuelto en polémicas que desgastaron aún más su relación con el entorno.

Relación rota con Jhon Durán

En su última rueda de prensa antes del despido, Mourinho no solo habló de la eliminación, sino que también fue consultado por el momento físico de Jhon Jáder Durán, quien salió lesionado, y dejó una declaración polémica.

“Jhon Durán no está en buenas condiciones físicas y entrena poco. Talisca es un jugador con personalidad y podía haberlo hecho mejor”, dijo. Sus declaraciones generaron revuelo en Colombia, donde aún se especula con la posible ausencia del atacante en la próxima convocatoria de la selección para las Eliminatorias.

Mourinho se despide de Turquía con una indemnización estimada en nueve millones de euros.

Se marcha, sin embargo, con un palmarés que lo sigue distinguiendo en el panorama mundial: dos Champions (2004 y 2010), dos Europa Leagues (2003 y 2017), una Conference League (2022) y ocho títulos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia y España. Esta vez, sin embargo, su nombre no logró obrar milagros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador