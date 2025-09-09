Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España tras el triunfo de Egan

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Egan Bernal alcanzó un triunfo cargado de simbolismo al conquistar su primera victoria de etapa en la Vuelta a España y, además, la primera en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en 2022. El colombiano del Ineos se metió en la fuga decisiva y resistió los ataques de Mikel Landa en los últimos kilómetros de montaña, mostrando la solidez y la inteligencia que lo llevaron años atrás a ser campeón del Tour y del Giro. Para Bernal, que llevaba tiempo buscando volver al primer plano, este éxito significa una confirmación de su recuperación y un mensaje de que todavía puede competir al más alto nivel.

El desenlace fue tan inusual como emocionante. Las protestas en favor de Palestina obligaron a cortar la etapa ocho kilómetros antes de la meta original, por lo que la organización improvisó el final en un repecho donde se definió todo. Allí, en ese escenario inesperado, Bernal se impuso a Landa en un esprint reducido: aguantó los ataques del español y lanzó su potencia en los últimos metros, cruzando la pancarta con el gesto sobrio de quien sabe que este triunfo vale más que una etapa, porque simboliza el regreso definitivo a la élite.

Egan Bernal subió en la general de La Vuelta

La victoria de etapa le permitió a Egan Bernal escalar hasta la casilla 12 de la clasificación general, quedando a menos de un minuto del top 10 y recuperando la ilusión de volver a estar entre los mejores de una grande. El colombiano del Ineos mostró solidez en la montaña y capacidad de definición en el final, lo que no solo lo consolidó como protagonista de la jornada, sino que lo devuelve a la pelea por un lugar en la élite de la general, dominada de principio a fin por Jonas Vingegaard, quien mantiene una ventaja de 40 segundos sobre João Almeida.

Además de Bernal, la jornada fue positiva para otros colombianos. Harold Tejada se afianza en la casilla 13, confirmando la regularidad que ha mostrado en esta Vuelta con el Astana, mientras que Santiago Buitrago, aunque marcha 19, sigue siendo un hombre clave en la montaña para el Bahrain-Victorious y mantiene vivas sus opciones de buscar un triunfo parcial en las próximas etapas.

Colombia: 39 victorias en La Vuelta a España

Colombia ha construido una historia brillante en la Vuelta a España desde que Antonio “Tomate” Agudelo inauguró la lista de triunfos en 1985, acumulando hasta hoy 39 victorias de etapa y dos títulos generales con Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016. A lo largo de las décadas, nombres como Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López —todos con tres etapas— consolidaron el prestigio nacional en la ronda ibérica, a lo que se suman podios memorables de Fabio Parra, Esteban Chaves y el propio López, así como seis títulos de la montaña y dos de los jóvenes. Con la reciente victoria de Egan Bernal, esta tradición de protagonismo colombiano en España se reafirma y sigue creciendo.

Colombianos con más victorias de etapa en la Vuelta a España

Miguel Ángel López — 3

Santiago Botero — 3

Félix Rafael Cárdenas — 3

José Francisco “Pacho” Rodríguez — 3

Nairo Quintana — 2

Esteban Chaves — 2

Oliverio Rincón — 2

Luis Alberto Camargo — 2

Fabio Enrique Parra — 2

Luis Alberto “Lucho” Herrera — 2

Juan Sebastián Molano — 2

Egan Bernal — 1

Rigoberto Urán — 1

Sergio Higuita — 1

Winner Anacona — 1

Leonardo Fabio Duque — 1

Ángel Yesid Camargo — 1

Óscar de Jesús Vargas — 1

Julio César Cadena — 1

José Martín Farfán — 1

Néstor Oswaldo Mora — 1

Omar Hernández — 1

Carlos Emiro Gutiérrez — 1

José Antonio Agudelo — 1

