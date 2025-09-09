Egan Bernal y las 39 etapas que ha ganado Colombia en la Vuelta a España

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de La Vuelta a España 2025. Foto: Ineos, vía X

Egan Bernal ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Sin embargo, su triunfo de este martes en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 es el que más ha disfrutado.

Luego de haber alcanzado la gloria subiendo al escalón más alto del podio en París, el ciclista cundinamarqués parecía encaminado a convertirse uno de los más grandes pedalistas de todos los tiempos.

Sin embargo, en durísimo accidente a comienzos de 2022 por poco acaba con su vida. Su primer milagro fue sobrevivir. Los médicos pronosticaron que, por la gravedad de las lesiones, difícilmente volvería a caminar.

Su segundo milagro fue ponerse en pie y el tercero, meses después, subirse nuevamente a una bicicleta. En 2023 ya estaba nuevamente compitiendo en el World Tour.

Regresó a la élite e hizo buenas presentaciones, pero el nivel de sus rivales había mejorado mucho. Le costó seguirles la rueda, subir al lado de ellos, estar entre los mejores.

Pero fiel a su estilo, siguió luchando, nunca se rindió. Tuvo resultados importantes y poco a poco recuperó la confianza, pero este miércoles 9 de septiembre de verdad volvió a acariciar la gloria.

En una etapa recortada ocho kilómetros por bloqueos protagonizados por manifestantes propalestina, Egan se metió en una fuga y tras varios ataques quedó en punta de carrera al lado del español Mikel Landa, al que superó en el embalaje final.

Pare él, es un triunfo que confirma su talentos, su perseverancia y su carácter. La ratificación de que es uno de los mejores del mundo. Y para Colombia, la victoria número 39 desde que la bandera tricolor comenzó a arecer en la ronda ibérica.

Antonio ‘Tomate’ Agudelo, el primer ganador

El primer triunfo de un escarabajo se produjo en la séptima fracción de la edición de 1985 y fue conseguida por al antioqueño Antonio ‘Tomate’ Agudelo. Desde entonces, los colombianos con más triunfos parciales han sido Francisco ‘Pacho’ Rodríguez, Félix ‘Gato’ Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel ‘Superman’ López, todos con tres celebraciones.

Eso sí, las máximas alegrías para nuestro país en La Vuelta fueron los títulos generales de Luis Alberto ‘El Jardinerito’ Herrera en 1987 y Nairo Quintana, en 2016. Fabio Parra terminó segundo en 1989, mientras que ‘Pacho’ Rodríguez (1985), Óscar de J. Vargas (1989), Esteban Chaves (2016) y Miguel Ángel López (2018) quedaron terceros. En España, Colombia ha logrado además seis títulos de la montaña y dos de los jóvenes.

La más reciente victoria parcial había sido la de Juan Sebastián Molano, en Zaragoza, en 2023.

Mejores actuaciones de Colombia en la Vuelta a España

1997 Lucho Herrera, campeón

2016 Nairo Quintaba, campeón

1989 Fabio Parra, segundo

1985 ‘Pacho’ Rodríguez, tercero

1989 Óscar de J. Vargas, tercero

2016 Esteban Chaves, tercero

2018 Miguel Ángel López, tercero

Victorias de etapa: 39

Primera: 1985, Antonio ‘Tomate’ Agudelo

Más reciente: 2025, Egan Bernal

Más ganadores de etapa (Tres cada uno)

‘Pacho’ Rodríguez

Félix Cárdenas

Santiago Botero

Miguel Ángel López

Campeones de la montaña

Lucho Herrera (1987 y 1989)

Félix Cárdenas (2003 y 2004)

Óscar de J. Vargas (1989)

Martín Farfán (1990)

Campeones de los jóvenes

Óscar de J. Vargas (1989)

Nairo Quintana (2016)

Primera participación

Giovanni Jiménez (1974)

Ciclistas con más participaciones (ocho cada uno)

Carlos Mario Jaramillo

Rigoberto Urán

Esteban Chaves

