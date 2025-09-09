El premio de Egan Bernal: ¿cuánto recibe por ganar etapa de la Vuelta a España?

Egan Bernal, tras su victoria de etapa. Foto: EFE - Javier Lizón

Egan Bernal conquistó su primera victoria de etapa en la Vuelta a España tras imponerse a Mikel Landa en un final tan inesperado como emocionante. Ambos habían compartido varios kilómetros en fuga, midiéndose en cada repecho, hasta que el colombiano del Ineos lanzó su golpe definitivo en los últimos metros.

Con potencia y sangre fría, Bernal resistió los ataques del español y lo superó en el esprint reducido. Su celebración estuvo marcada por un gesto sobrio pero cargado de significado.

¡Así fue la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de #LaVuelta25! El colombiano luchó contra Mikel Landa y aprovechó el final anticipado de la etapa para atacar y quedarse con el triunfo. 🔝🔥 pic.twitter.com/I9E4h1yigE — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) September 9, 2025

El triunfo, sin embargo, estuvo marcado por la polémica. La etapa se recortó a falta de ocho kilómetros debido a las protestas en favor de Palestina que bloquearon la carretera de meta. Ante la imposibilidad de garantizar el paso seguro, la organización decidió detener allí la competencia y tomar los tiempos bajo la pancarta improvisada, donde Bernal selló un triunfo que quedará en la memoria tanto por lo deportivo como por el contexto extradeportivo.

El premio económico por ganar una etapa en La Vuelta a España

En la Vuelta a España los premios son uno de los grandes atractivos, además del espectáculo deportivo.

El campeón de la clasificación general recibe 150.000 euros, mientras que el segundo y tercer lugar ganan 59.985 y 30.000 euros, respectivamente. Cada etapa también reparte 28.860 euros, con 11.000 euros para el ganador, 5.500 para el segundo y 2.700 para el tercero, lo que convierte cada jornada en una lucha intensa por el prestigio y la recompensa económica.

Sin embargo, en el ciclismo este dinero no siempre va de manera directa al vencedor, sino que suele ingresar a una bolsa común de premios que se reparte entre todos los corredores del equipo según porcentajes acordados antes de la competencia.

Huge congratulations to @Eganbernal who claims victory on stage 16 at #LaVuelta25



A brilliant ride today in the breakaway 👊👊👊 pic.twitter.com/zXIvnJSZQ8 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Polémica en el final de la etapa 16

Este lunes, la etapa de la Vuelta a España se recortó a falta de ocho kilómetros debido a las protestas en favor de Palestina que bloquearon los accesos a la meta. Manifestantes ocuparon la carretera en el tramo final y la fuerte presencia policial impidió el paso de los ciclistas, lo que obligó a la organización a detener la carrera y tomar los tiempos en un punto anterior, donde finalmente se decidió como ganador a Egan Bernal. Este desenlace inusual convirtió la jornada en una de las más atípicas de esta edición de la competición.

No es la primera vez que ocurre en esta Vuelta. Ya en otras etapas se habían registrado interrupciones con pancartas y activistas en la ruta, lo que generó preocupación entre corredores y equipos. La situación se ha vuelto aún más delicada porque circulan amenazas de nuevos sabotajes para las etapas que restan, incluida la tradicional llegada a Madrid el próximo domingo.

#ATENCIÓN 🔴 Egan Bernal, protagonista de la fuga, le ganó el pulso definitivo a Mikel Landa. 👉https://t.co/Rnyw5f8e7Z pic.twitter.com/kbvtakUAGc — El Espectador (@elespectador) September 9, 2025

Colombia y una nueva victoria en La Vuelta

Colombia cuenta con una larga tradición de triunfos en la Vuelta a España, con ciclistas que han dejado huella en diferentes épocas. Desde José Antonio Agudelo en 1985 hasta, ahora, Egan Bernal en 2025, son 24 los corredores cafeteros que han ganado al menos una etapa en la ronda ibérica.

Entre ellos destacan figuras históricas como Nairo Quintana y “Lucho” Herrera, los únicos colombianos que además conquistaron la clasificación general de la carrera, consolidando el prestigio del país en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

Lista de ganadores de etapa colombianos en la Vuelta a España:

Miguel Ángel López — 3

Santiago Botero — 3

Félix Rafael Cárdenas — 3

José Francisco “Pacho” Rodríguez — 3

Nairo Quintana — 2

Esteban Chaves — 2

Oliverio Rincón — 2

Luis Alberto Camargo — 2

Fabio Enrique Parra — 2

Luis Alberto “Lucho” Herrera — 2

Juan Sebastián Molano — 2

Egan Bernal — 1

Rigoberto Urán — 1

Sergio Higuita — 1

Winner Anacona — 1

Leonardo Fabio Duque — 1

Ángel Yesid Camargo — 1

Óscar de Jesús Vargas — 1

Julio César Cadena — 1

José Martín Farfán — 1

Néstor Oswaldo Mora — 1

Omar Hernández — 1

Carlos Emiro Gutiérrez — 1

José Antonio Agudelo — 1

