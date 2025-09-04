Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 12

Jonas Vingegaard (rojo) lidera la Vuelta Ciclista a España. Foto: EFE - Javier Lizon

Los favoritos decidieron guardar fuerzas este jueves en la etapa 12 de la Vuelta a España, pensando en lo que será la exigente jornada de alta montaña con destino a Angliru que afrontarán este viernes. Jonas Vingegaard sigue en lo más alto de la clasificación general.

El pelotón principal cedió más de seis minutos respecto a los escapados y dejó claro que la prioridad estaba en reservar energías para el recorrido de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el Angliru, con 3.964 metros de desnivel positivo, donde se esperan cambios importantes en la parte alta de la clasificación general.

La etapa 12 dejó un triunfo local en Cantabria. El español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), que ya suma dos victorias en esta edición, se impuso en Los Corrales de Buelna a su compatriota Javier Romo (Movistar). El francés Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) completó el podio de la jornada.

En la general no hubo grandes movimientos y el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se mantiene como líder sólido. Conserva la camiseta roja con una ventaja de 50 segundos sobre Joao Almeida (UAE Team Emirates) y de 56 segundos sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Durante la etapa 11 el ciclista más beneficiado en la general fue el francés Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que subió nueve posiciones y ahora es sexto, a 2:23 de Vingegaard. Su ascenso tuvo como consecuencia directa el retroceso del colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

El cundinamarqués pasó del undécimo al duodécimo lugar. A pesar de ello, el zipaquireño sigue siendo el mejor latinoamericano de la general, a 3:23 del líder. Este viernes, en la ruta hacia el Angliru, planea trepar posiciones en la pelea por la camiseta roja.

Colombia mantiene protagonismo en el top 20 con otros dos corredores. El huilense Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) ocupa la casilla 15 a 6:11, mientras que el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) es 19°, a 11:38 del Jonas Vingegaard.

Con la alta montaña como juez inmediato, la Vuelta entra en un terreno donde la resistencia y la estrategia serán decisivas. En recorrido será de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el Angliru, acumulando 3.964 metros de desnivel. Habrá tres puertos: dos de primera y uno especial.

Así quedó el top 10 de la clasificación general:

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 44:36:45 2 João Almeida UAE Team Emirates - XRG 0:50 3

Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:56 4 Torstein Træen Bahrain - Victorious 1:06 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17 6 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:23 7 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:26 8 Jai Hindley Red Bull - BORA - hansgrohe 2:30 9 Giulio Ciccone Lidl - Trek 2:33 10 Giulio Pellizzari Red Bull - BORA - hansgrohe 2:44

