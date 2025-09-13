Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la penúltima etapa

El líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (centro), del Visma-Lease a Bike, junto al líder de la Montaña, el australiano Jay Vine (izq.), del UAE Team Emriates. Foto: EFE - Javier Lizón

La penúltima etapa de la Vuelta a España dejó prácticamente definido al campeón de la edición 2025. En un recorrido de alta exigencia, con cinco puertos de montaña y un desenlace para los escaladores de verdad, Jonas Vingegaard volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la carrera y del ciclismo actual.

El danés, jefe de filas del Visma | Lease a Bike, lanzó un ataque contundente en los últimos kilómetros de la etapa reina y cruzó en solitario la línea de meta, ampliando una ventaja que lo consolida como dueño de la camiseta roja. Este domingo, en Madrid, recibirá su corona como el rey de esta ronda ibérica.

La jornada se desarrolló con un ritmo alto desde el inicio, pero el líder de la general supo administrar sus fuerzas. Vingegaard esperó con paciencia el momento justo y, cuando la carretera se empinó en el último repecho, respondió con un cambio de ritmo que sus rivales no pudieron seguir.

Así quedó el top 10 de la clasificación general:

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), su más cercano perseguidor, trató de esperar el momento indicado para atacar, pero no solo no lo encontró, sino que tampoco pudo mantener el ritmo y quedó a un minuto y 13 segundos del líder en la clasificación general.

El tercer escalón del podio sigue siendo para Tom Pidcock (Q36.5), que a pesar de los intentos del australiano Jai Hindley (Red Bull) logró defender su posición. El británico se ubica ahora a 3 minutos y 11 segundos de Vingegaard, con lo que se encamina a cerrar la ronda española con un lugar de prestigio.

La batalla también se vivió en la clasificación de los jóvenes. El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull) cedió terreno en el último ascenso y no pudo sostener la camiseta blanca. El gran beneficiado fue el estadounidense Matthew Riccitello (Israel Premier-Tech).

Los colombianos en la Vuelta a España 2025

En cuanto a la actuación colombiana, Harold Tejada (Astana) se mantuvo como el mejor ubicado en la general. El huilense ocupa la casilla 12, a 21 minutos y 31 segundos del líder. Dentro del top 20 también figuran Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), decimoquinto, y Egan Bernal (Ineos Grenadiers), en el puesto 17.

La camiseta blanca de puntos azules tiene como campeón anticipado al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), quien se coronará como el mejor en la montaña, mientras que la verde de la regularidad tiene como líder absoluto al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Con la etapa final en Madrid, que tradicionalmente es un homenaje al campeón, Vingegaard ya tiene asegurada su primera Vuelta a España y añade otro título a un palmarés que lo confirma como uno de los grandes de su generación.

