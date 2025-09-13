Vingegaard ganó la etapa reina y sentenció la Vuelta a España

El líder de la general, el ciclista danés Jonas Vingegaard, se coronará como campeón este domingo en Madrid. Foto: EFE - Javier Lizón

Jonas Vingegaard liquidó este sábado la Vuelta a España tras adjudicarse en solitario este sábado la victoria en la etapa reina. El danés, jefe de filas del Visma | Lease a Bike y líder de la clasificación general, conquistó la Bola del Mundo y se consagró campeón virtual.

Este domingo, en Madrid, el escandinavo dará su paseo de la victoria gracias a que él y su equipo supieron aguantar el ritmo de los pedalistas del UAE Team Emirates, quienes nunca encontraron un espacio para atacar en esta vigésima jornada de competencia.

Los 165,6 kilómetros entre la salida en Robledo de Chavela y la llegada en la Bola del Mundo contaron un desnivel acumulado de 4.226 metros, el más alto de toda la carrera. El trazado incluyó cinco puertos de montaña: dos de tercera categoría, uno de segunda, uno de primera y el final en alto, catalogado como especial.

Egan Bernal, en la fuga del día

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) hizo parte de la fuga del día en compañía del italiano Giulio Ciccone, el español Mikel Landa, el neerlandés Jardi van der Lee y el francés Bruno Armirail, quien fue el primero en sufrir ante el desgaste y fue cazado por el pelotón.

Landa decidió atacar en solitario cuando quedaban 16 kilómetros para la meta. Ciccone y Egan lograron capturarlo, mientras que Van der Lee no pudo mantener el ritmo y se quedó. El colombiano resistió un poco más, pero al cabo de unos minutos también dejó la cabeza de la carrera.

En paralelo, los pedalistas del UAE Team Emirates impusieron un ritmo agresivo e intenso para que João Almeida, el segundo en la clasificación general, pudiera atacar al líder Jonas Vingegaard, bien custodiado por sus compañeros del Visma | Lease a Bike.

Vingegaard esperó el momento justo

Cuando faltaban tres kilómetros, Ciccone y Landa fueron alcanzados por el pelotón. Al final, con apenas tres kilómetros para llegar a la meta, fue una batalla más por la victoria de etapa que por cambios en la general, ya que no había un espacio de maniobra para pensar que la camiseta roja pudiese cambiar de dueño.

Jai Hindley (Red Bull) lanzó un ataque a dos kilómetros de la meta y Vingegaard se quedó a su rueda. Almeida no encontró ni el momento ni el espacio para recortarle distancia, sino que el mismo danés demostró que tenía más fuerzas que sus rivales y se fue en solitario hacia la línea de meta.

El danés cruzó la meta tras tres horas, 56 segundos y 23 horas de pedaleo. El segundo lugar fue para su compañero de equipo y gregario, el estadounidense Sepp Kuss, que completó el recorrido con 11 segundos de diferencia. El podio de la jornada lo completó Hindley.

