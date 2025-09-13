Liga BetPlay: Junior dejó escapar la victoria en casa frente a Equidad

A pesar de empatar con Equidad (1-1), Junior se mantuvo como líder de la Liga BetPlay. Foto: Junior Club SA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Junior de Barranquilla no pudo redondear la noche que buscaba en el estadio Metropolitano. Tras la caída en el clásico costeño ante Unión Magdalena, el equipo dirigido por Arturo Reyes tenía la oportunidad de reponerse este viernes ante su público frente a La Equidad.

Sin embargo, pese a un dominio marcado y a generar múltiples opciones de gol, el cuadro tiburón apenas igualó 1-1 contra los bogotanos, en un duelo que abrió la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor.

Desde el inicio, Junior asumió el protagonismo y se lanzó en busca del arco rival. La presión alta, las transiciones rápidas y la movilidad de sus extremos le permitieron acumular aproximaciones. A lo largo de los 90 minutos, los rojiblancos registraron cerca de 20 remates, seis de ellos con dirección al arco.

La falta de precisión y la destacada actuación del portero asegurador, Eduar Esteban Beltrán, evitaron que el marcador se abriera en el primer tiempo. El guardameta se convirtió en la figura de ese tramo, atajando disparos de media y corta distancia.

Por su parte, La Equidad apenas logró sostenerse en defensa, sin generar peligro sobre la portería de Jefferson Martínez en los primeros 45 minutos. La apuesta del conjunto del español Diego Merino fue cerrarle los espacios al rival y resistir el asedio.

El premio al esfuerzo de Junior llegó en la recta final del compromiso. Al minuto 70, Brayan Castrillón, quien había ingresado en el complemento, asistió al paraguayo Gonzalo Paiva, quien mandó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0 que parecía definitivo.

¡Junior y Equidad igualaron 1-1 en la fecha 11 de #LALIGAxWIN y repartieron puntos! 🦈⚽🟢🤯



⚽ En el 'Tiburón' anotó Guillermo Paiva y en el 'Asegurador' anotó Jovanny Bolívar. pic.twitter.com/o7DwUPeySm — Win Sports (@WinSportsTV) September 13, 2025

No obstante, Equidad reaccionó en el último tramo. Primero avisó Mateo Rodas con un remate que exigió a Martínez, y cuando faltaban apenas cinco minutos para el final, Jovany Bolívar silenció el Metropolitano. El venezolano firmó el 1-1 definitivo, frustrando la fiesta local.

El empate dejó un sabor amargo en Junior, que pese a su dominio y a las opciones generadas, volvió a evidenciar dificultades en la definición. La escuadra barranquillera se mantiene en la punta del torneo con 27 puntos, apenas uno más que Independiente Medellín, que le pisa los talones en la clasificación.

Equidad, por su parte, sumó un punto valioso en condición de visitante. Aunque sigue en la parte baja de la tabla, ahora es decimocuarto con 11 unidades y mantiene viva la ilusión de meterse en la pelea por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador