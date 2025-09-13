Yerry Mina abrió el camino del triunfo del Cagliari ante Parma: video

Yerry Mina celebra el gol con el que abrió el marcador en la victoria de Cagliari sobre Parma (2-0). Foto: EFE - FABIO MURRU

El Cagliari logró tres puntos claves este sábado en la tercera fecha de la Serie A italiana gracias al oportunismo de Yerry Mina. El defensor colombiano fue el encargado de destrabar un partido cerrado frente al Parma y guiar a su equipo hacia una victoria (2-0) en la Arena Cerdeña.

El duelo fue equilibrado en posesión y llegadas, pero el marcador se inclinó por una jugada de balón parado que llevó la firma del colombiano, quien en el juego aéreo se hace fuerte gracias a su talla.

Sobre la media hora, Andrea Belotti ganó en el área chica con un cabezazo que el japonés Zion Suzuki, arquero del Parma, atajó, pero dejó el balón servido en el área. Mina, atento, se lanzó de cabeza para capitalizar el rebote y mandar la pelota al fondo de la red.

Ese tanto significó la primera anotación de Mina en la presente temporada y la cuarta desde que viste la camiseta del Cagliari. El exjugador de Palmeiras, Barcelona y Everton llegó a cuatro anotaciones con el cuadro sardo, al que representa desde enero de 2024.

Parma, lejos de rendirse, buscó el empate con insistencia. La opción más clara llegó en la segunda parte, cuando Gaetano Oristanio estrelló un remate contra el palo. Esa acción fue un campanazo de alerta para el Cagliari, que de inmediato reaccionó para no sufrir más de la cuenta en el cierre.

La tranquilidad definitiva llegó gracias a Mattia Felici, quien aprovechó un espacio en la zaga parmesana para marcar el segundo y cerrar el partido. Con ese tanto, el Cagliari pudo administrar el desenlace sin sobresaltos y asegurarse tres puntos valiosos en su camino por afirmarse en la Serie A.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Fabio Pisacane alcanzó cuatro unidades y se acomodó de manera provisional en la sexta posición de la tabla. Parma, por su parte, apenas suma un punto en tres jornadas y se ubica en la casilla 17, con la preocupación de empezar a mirar hacia la parte baja de la clasificación.

