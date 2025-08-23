No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la primera etapa

Jasper Philipsen es el primer líder de la carrera. Por ahora, Santiago Buitrago es el colombiano mejor ubicado.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 05:03 p. m.
Jasper Philipsen, con la camiseta de líder.
Foto: EFE - Javier Lizón
El gran ganador del día en la Vuelta a España 2025, primera jornada de la ronda ibérica, fue Jasper Philipsen. El belga del Alpecin-Deceuninck voló en el esprint final en Novara y no solo se llevó la victoria de etapa, sino que también se convirtió en el primer líder de la clasificación general, enfundándose el maillot rojo con un tiempo de 4:09:02.

Su potencia en los metros finales le permitió dejar atrás a los demás esprinters, demostrando su nivel en el embalaje.

Con este resultado, Philipsen encabeza la clasificación general, seguido de Ethan Vernon y al joven neerlandés Pepijn Reinderink, segundo y tercero respectivamente.

El venezolano Orluis Aular sorprendió con una brillante actuación que lo dejó tercero en la etapa y cuarto en la general.

El top 10 de la clasificación principal lo completan corredores como Nicolas Vinokourov, Koen Bouwman, Elia Viviani, Iván García Cortina, David González y Bryan Coquard.

¿Cómo quedaron los colombianos?

En cuanto a los colombianos, todos lograron cerrar la jornada sin contratiempos y se mantienen en el mismo tiempo del líder, aunque a diez segundos por las bonificaciones repartidas en la llegada.

Santiago Buitrago se ubicó como el mejor de los nacionales, en la posición 30 de la general. Le siguen Juan Guillermo Martínez (62), Esteban Chaves (65), Sergio Higuita (119), Brandon Rivera (131), Egan Bernal (134) y Harold Tejada (149). Ninguno perdió tiempo, un buen punto de partida para lo que viene en la montaña.

Así será la segunda etapa de la Vuelta a España 2025

La segunda etapa, programada para este domingo 24 de agosto, llevará al pelotón de Alba a Limone Piemonte en un recorrido de 150,9 kilómetros.

Será un día exigente: tras un inicio con terreno llano y ondulado, todo se decidirá en la ascensión final, un puerto de segunda categoría de 11 kilómetros con pendiente media del 5,3%. Allí los escaladores tendrán la primera oportunidad real de marcar diferencias.

Con un inicio explosivo y un desenlace en alto en la segunda jornada, la Vuelta a España 2025 promete emociones desde el arranque. Mientras los velocistas pelean por las primeras victorias, los favoritos a la general y los colombianos se preparan para librar la verdadera batalla en la montaña.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

