“No hago milagros”: Hernán Torres habló de su nueva llegada a Millonarios

La llegada de Hernán Torres a Millonarios le trae buenos recuerdos a la hinchada embajadora. Ya, en 2012, el técnico tolimense asumió en un momento complicado y condujo al club a su estrella 14.

Ahora, en 2025, vuelve a encontrar un equipo sacudido por la crisis deportiva, con un solo punto en seis partidos y una hinchada que ha perdido la paciencia. La salida de David González dejó la puerta abierta para un regreso cargado de simbolismo y responsabilidad.

Así se concretó la llegada de Hernán Torres a Millonarios

Torres explicó, en entrevista con ESPN, cómo fue el primer contacto con la dirigencia, una anécdota que refleja lo inesperado de su llegada: “En ese momento, yo estaba en mi habitación, sonó el celular, era un número que no conocía, entonces no contesté. Al ratico, volví a mirar en WhatsApp y dice: ‘Profe, le habla Gustavo Serpa’. Y yo dije: ‘Ah, caramba’. Contesté, y él me dijo: ‘¿Cómo está? Hace unos años le dije a usted que iba a tener la oportunidad de volver. Se ha presentado la oportunidad, ¿quiere estar acá?’. Pregunté: ‘¿Cómo es la situación?’, hablamos cinco u ocho minutos y listo, se arregló, nos dimos la palabra”.

En sus declaraciones, Torres mostró gratitud y al mismo tiempo la magnitud del reto que enfrenta: “Son cosas de la vida. Tengo la posibilidad de estar en Millonarios. Hoy cerramos el tema y estamos listos para intentar salir adelante, aportar lo que tenemos y conceptuado en una vida de fútbol. Esperemos que las cosas salgan bien”.

El nuevo entrenador no esquivó el contexto crítico en el que se encuentra la institución. Con el equipo hundido en la tabla, describió: “La situación no es fácil y el fútbol nunca lo fue. Estamos pasando por un momento difícil y todos sabemos que las instituciones tienen altas y bajas, y la baja la tiene ahora Millonarios”.

El diagnóstico es claro: hay un quiebre que necesita corregirse cuanto antes, con disciplina y carácter.

En ese mismo sentido, el técnico hizo énfasis en el trabajo colectivo: “Esto tiene que ser un trabajo en equipo, no puedo hacerlo yo solo, no hago milagros. Hay que tratar de que las cosas cambien, no digo que David no las haya hecho bien, pero son situaciones que ocurren. Hay que aportar, luchar. Millonarios es grande y como tal tenemos que tratar de sacar adelante la institución”. El mensaje fue directo a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes: la reconstrucción no depende de un solo nombre.

La hinchada, exigente y golpeada por los últimos resultados, espera también señales de gestión en el mercado. Torres, prudente, explicó cómo abordará el tema de refuerzos: “Vamos a evaluar cuántos cupos hay. Si se traen, serán libres y esperemos a ver cuando encuentre al grupo para ver posibilidades. Los dirigentes quieren ser campeones, hay que reaccionar primero. Siempre Millonarios tiene la meta de ser campeones y todos lo saben, independientemente de la nómina que tenga”.

Sobre la nómina, Torres admitió que apenas empieza a conocerla en detalle: “Llegué anoche, miraremos cómo será el conocimiento de la nómina. Me han dado los detalles de los jugadores y estamos estudiando. El domingo entraré en contacto para hacer una evaluación real de lo que hay en Millonarios”.

El trabajo inicial será de observación y diagnóstico, algo que el tolimense ya vivió en su primera etapa cuando supo consolidar un grupo que terminó campeón en 2012.

El pasado de Hernán Torrres en Millonarios

La historia no pasa desapercibida. En su primer ciclo, Torres condujo a Millonarios a semifinales de la Copa Sudamericana y rompió 24 años de sequía en el fútbol colombiano con la estrella 14. Su rendimiento en ese periodo fue del 52,42 %, con 48 victorias en 110 partidos. También disputó finales de Copa Colombia y Superliga, y dejó un recuerdo imborrable en la hinchada, aunque su salida en 2013 marcó una ruptura con la directiva de entonces.

Hoy, en su nuevo vínculo con el club, Torres se reencuentra con una institución que vuelve a necesitarlo en la adversidad. La misión no es distinta a la de hace trece años: recuperar disciplina, carácter y confianza, devolver protagonismo deportivo y reconectar con la tribuna de El Campín.

La esperanza de los hinchas se mezcla con la cautela. Hernán Torres sabe que no hay tiempo que perder y que el margen de error es mínimo. “Millonarios es grande y como tal tenemos que tratar de sacar adelante la institución”, dijo, resumiendo en esa frase la dimensión del desafío. Su regreso es más que un cambio de entrenador: es un intento de recuperar la identidad de un equipo que, una vez más, necesita reencontrarse con la victoria y con su historia.

