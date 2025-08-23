Jhon Arias fue titular con Wolves, pero su equipo volvió a perder en la Premier

Jhon Arias, titular en el partido de Wolverhampton. Foto: AFP - JUSTIN TALLIS

Jhon Arias fue titular por primera vez con Wolverhampton en la derrota 1-0 frente a Bournemouth por la segunda fecha de la Premier League 2025/26.

El colombiano jugó 56 minutos en el Vitality Stadium, donde los Wolves volvieron a ceder puntos y se hundieron en el fondo de la tabla.

El único gol del partido llegó temprano, al minuto 3, tras una acción de Semenyo que terminó en remate de Tavernier desviado en Agbadou.

Arias intentó aportar en ataque y fue protagonista de una jugada de peligro al 18’, cuando inició la acción que terminó con el disparo de Strand Larsen detenido por Petrović.

En su balance individual, registró 25 toques, un remate, 92% de efectividad en pases (12/13), cinco posesiones perdidas y cuatro duelos ganados de siete disputados.

El panorama cambió al minuto 51 con la expulsión de Tote Gomes, que obligó a los Wolves a reacomodarse y sacar a Arias por el defensor Santiago Bueno cinco minutos después.

Bournemouth controló la ventaja y selló la segunda caída consecutiva del equipo de Vítor Pereira, que ocupa la casilla 19 en la clasificación.

Su próximo reto será el sábado 30 de agosto frente a Everton en el Molineaux Stadium (9:00 a.m., hora colombiana).

