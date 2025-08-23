No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Jasper Philipsen ganó la primera etapa de la Vuelta a España: ¿y los colombianos?

El belga, primer líder de la carrera, se impuso en el esprint de la jornada inaugural, que partió desde Torino y llegó hasta Novara, en Italia.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) es el primer líder de la 80 edición de la Vuelta a España.
Foto: EFE - Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizón
La Vuelta a España 2025 arrancó este sábado con una jornada vibrante en territorio italiano, donde el protagonismo estuvo marcado por los velocistas.

El recorrido de 186 kilómetros entre Turín y Novara se resolvió con un esprint masivo en el que Jasper Philipsen demostró una vez más su jerarquía, imponiéndose con autoridad para estrenar el maillot rojo de líder.

El belga del Alpecin-Deceuninck no dio opción a sus rivales en los metros finales, confirmando su condición de favorito en llegadas llanas.

Buitrago, el mejor colombiano del día

El esprint dejó además sorpresas en el podio de la fracción. Ethan Vernon fue segundo y el venezolano Orluis Aular firmó una histórica tercera posición para el Movistar Team, demostrando que la representación latinoamericana también puede hacerse notar en la pelea directa contra los mejores velocistas del mundo.

El cierre fue de gran tensión, con los trenes de lanzamiento estirando el pelotón y definiendo una de las llegadas más limpias y potentes que se recuerdan en la ronda ibérica.

En cuanto a los colombianos, el más destacado fue Santiago Buitrago, quien finalizó en la casilla 28 con el grupo de punta y sin perder tiempo. Más atrás llegaron Juan Guillermo Martínez (60), Esteban Chaves (63), Sergio Higuita (117), Brandon Rivera (129), Egan Bernal (132) y Harold Tejada (147). Todos cruzaron la meta en el mismo registro del vencedor, lo que les permite seguir en igualdad de condiciones para afrontar las etapas decisivas en la montaña.

De la Calle lo intentó

El desarrollo de la etapa también dejó espacio para la valentía de los fugados. El español Hugo de la Calle animó buena parte de la jornada con una escapada en solitario que mantuvo en vilo al pelotón hasta los últimos kilómetros.

Sin embargo, el trabajo de equipos como Alpecin y Lidl-Trek fue implacable para neutralizar cualquier intento y preparar el terreno para el esprint.

Con esta victoria, Philipsen se convierte en el primer líder de la Vuelta y refuerza su condición de aspirante a la clasificación por puntos.

La carrera apenas comienza y se anticipan jornadas de gran emoción en las que la montaña, las contrarrelojes y las fugas darán forma al destino de esta edición número 80 de la ronda española.



