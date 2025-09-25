Logo El Espectador
Así quedó la clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa reina

Diego Camargo del Team Medellín se impuso este jueves en el Sifón y es el nuevo líder de la carrera.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 10:37 p. m.
Diego Camargo, ganador de la sexta etapa del Clásico RCN 2025.
Foto: Clásico RCN 2025
La etapa reina entre Venadillo (Tolima) y Manizales (168,1 km) redefinió la carrera: Diego Camargo no solo ganó en solitario tras superar el imponente ascenso al Sifón (4.149 msnm), sino que se vistió de líder de la clasificación general.

El boyacense cruzó la meta con 43 segundos de ventaja sobre Wilson Peña, quien ahora es su rival más cercano. En contraste, el anterior líder, José Misael Urián, cedió más de cinco minutos y perdió el mando de la competencia.

Antes de la batalla deportiva, el día estuvo marcado por un homenaje a las víctimas de la tragedia de Armero en su aniversario número 40. El pelotón entregó flores y guardó silencio en memoria de las más de 20.000 personas que murieron en 1985.

Así quedó la clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa reina

