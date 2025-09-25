Logo El Espectador
Tragedia en Inglaterra: exjugador de Arsenal murió tras fuerte golpe en un partido

Billy Vigar, de 21 años, sufrió una lesión cerebral tras chocar con un muro en la League Premier Division.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 08:58 p. m.
Billy Vigar, excanterano de Arsenal, quien falleció tras una lesión cerebral.
Foto: Arsenal FC
Billy Vigar, excanterano de Arsenal y jugador del Chichester FC, falleció este jueves tras sufrir una “grave lesión cerebral” en un partido el pasado fin de semana.

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra Finchley este sábado en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

“Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana”, dijo su familia en un comunicado.

Billy y su amor por el deporte

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los ‘Gunners’ con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño y Brook Norton-Cuffy.

“Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22″, menciona el comunicado de los Gunners.

“Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil”, dijo el Arsenal en un comunicado

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

