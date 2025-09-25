Logo El Espectador
Bayern Múnich vs. Werder Bremen: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Con cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, el guajiro es una de las figuras del gigante bávaro en Alemania.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 10:04 p. m.
Luis Díaz celebra con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich
Bayern Múnich abrirá este viernes la 5ª fecha de la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al Werder Bremen, con un Luis Díaz que está firmando un gran inicio de temporada.

Con cuatro goles y dos pases de gol en siete partidos entre todas las competiciones, los primeros pasos del atacante colombiano en Alemania pueden calificarse como exitosos. Además, el gigante bávaro está ubicado en el liderato liguero con pleno de victorias, con la Supercopa alemana en sus vitrinas y un buen inicio en Champions ganando 3-1 al Chelsea, campeón del mundo.

Luis Díaz, el mejor aliado de Kane

Cuando el guajiro cambió Liverpool por el Bayern Múnich el pasado verano ya era consciente de que tendría como socio a uno de los mejores delanteros del mundo, el inglés Harry Kane.

Pero, para beneficio de un Bayern que mantiene un inicio de temporada inmaculado, los números del ex del Tottenham eclipsan a cualquier otra figura destacada.

El rubio delantero inglés de 32 años suma 98 goles en 103 partidos con el Bayern, al que llegó en el verano de 2023. Cerró sus dos primeras campañas en Alemania liderando la tabla de goleadores, y este curso suma ya 13 goles en siete partidos entre todas las competiciones (8 goles en 4 partidos de la Bundesliga).

De alcanzar el viernes su gol 100, Kane sería el jugador que menos partidos necesitó para llegar a las tres cifras de goles con un mismo club en las grandes ligas Europeas.

Unos números que por fuerza relegan al resto del plantel a un rol de secundarios.

Pero Luis Díaz tendrá ocasión el viernes de seguir confirmándose como el mejor aliado de Kane en un clásico de la Bundesliga. Será el partido número 117 en el campeonato alemán entre ambos equipos.

El Bayern solo ha perdido uno de sus 31 últimos enfrentamientos ante el Werder Bremen en la Bundesliga, en enero de 2024.

Solo dos puntos por detrás del Bayern, Borussia Dortmund buscará el sábado una cuarta victoria seguida en liga en Maguncia (13º).

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Hora: 1:30 p.m.

TV: ESPN / Disney+.

Clasificación antes de la 5ª jornada de la liga alemana de fútbol:

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

