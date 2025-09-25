La salud de Miguel Ángel Russo enciende las alarmas en Boca Juniors: ¿qué le pasó?

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

A puertas de un partido clave por el liderato del fútbol argentino, Boca Juniors enfrenta otra preocupación: la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, internado esta semana por tercera vez en casi un mes.

El técnico argentino, de 69 años, fue hospitalizado el miércoles mientras se realiza una batería de estudios médicos, aunque se espera que regrese pronto a las prácticas, dijeron a la AFP fuentes cercanas al popular club auriazul.

Técnico en la campaña que llevó al Xeneize a alzar su última Copa Libertadores en 2007, Miguelito es duda para el juego contra Defensa y Justicia del sábado, correspondiente a la décima jornada del torneo Clausura, que se celebrará entre viernes y martes.

Si vence en su visita y se dan otros resultados, Boca podría treparse a la punta del Grupo A, ocupada actualmente por Unión con dos puntos más.

No es la primera vez que Russo, diagnosticado con cáncer en 2017, que superó tras un tratamiento, prende las alarmas en el llamado Mundo Boca, como se conoce a la multitudinaria hinchada del club de Buenos Aires, uno de los más poderosos de América.

Desde que asumió las riendas xeneizes por tercera vez en junio, ha sido internado al menos en tres ocasiones, alguna por una infección urinaria, en medio de un franco deterioro físico.

Su voz ha perdido fuerza y camina con lentitud, e incluso se le vio decaído y somnoliento mientras estaba en el banco de suplentes en el partido que su equipo venció a Aldosivi (2-0) en Mar del Plata a finales de agosto.

“Tengo el alta de todo”

Pese a todo, el DT no dudó en estar luego en la banca frente a Rosario Central (1-1), en un partido donde fue ovacionado por la hinchada rosarina, que lo considera casi un prócer, y también acudió a La Bombonera para dirigir ante Central Córdoba (2-2) el fin de semana pasado.

Russo ya había mostrado una fuerza similar en diciembre de 2017, cuando ganó el título de la liga de Colombia al mando de Millonarios contra Santa Fe un día después de haber recibido una sesión de quimioterapia en Bogotá.

“Hubo muchos que dijeron tonterías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno, el resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo, también de mi familia”, afirmó el timonel recientemente.

Después de una pésima racha de 12 partidos sin triunfos, la peor de su historia, Boca acumula ahora seis encuentros sin tropiezos, con tres victorias y tres empates.

Así, el equipo auriazul quedó cuarto, con 14 puntos, en una zona A muy pareja, con diez equipos separados por apenas cuatro unidades, por lo que todavía no hay nada definido de cara a los octavos de final.

Boca ha guardado silencio sobre la situación de su entrenador, aunque el presidente del club, Juan Román Riquelme, fue fotografiado esta semana abrazando cariñosamente a Russo durante un entrenamiento.

