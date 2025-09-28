Así quedó la clasificación general del clásico RCN 2025 tras la última etapa

Diego Camargo resistió la embestida final de Wilson Peña en el Cristo Rey y aseguró el título del Clásico RCN, en una contrarreloj que condensó la emoción y la tensión de toda la carrera. Foto: Anderson Bonilla

El boyacense Diego Camargo, del Medellín-EPM, se consagró este domingo como nuevo campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2025, tras defender con éxito la camiseta amarilla en la contrarreloj individual de 12,6 kilómetros disputada en Cali, con final en el mítico ascenso al Cerro Cristo Rey. Aunque la victoria de etapa fue para un encendido Wilson Peña (Sistecrédito), la diferencia en la general se redujo apenas a diez segundos, insuficientes para destronar al líder.

Una contrarreloj cargada de tensión

La jornada definitiva estaba diseñada para el espectáculo: un trazado explosivo, íntegramente en ascenso, ideal para escaladores y especialistas en esfuerzos individuales. Y así fue. Wilson Peña salió decidido a cambiar la historia y detuvo el cronómetro en 25:29, siendo el único corredor capaz de bajar de los 26 minutos. Su actuación le permitió imponerse en la fracción por delante de Yeison Reyes (Orgullo Paisa), a seis segundos, y de su compañero Estiven García, a nueve.

El colectivo de Sistecrédito firmó una actuación sobresaliente, ubicando a dos hombres en el podio de la etapa, mientras que Medellín-EPM respondió con la presencia de Brayan Sánchez en el top-5, a 17 segundos, y con la resistencia de Camargo, que finalizó sexto a 29 segundos del ganador. El líder incluso tuvo que cambiar de bicicleta en plena subida, pero supo administrar la ventaja con inteligencia y sangre fría.

La clasificación general terminó con Camargo como campeón absoluto con un tiempo acumulado de 31h 21’18’’, seguido por Peña a solo diez segundos y con el cundinamarqués Javier Jamaica (Nu Colombia) completando el podio a 4:28. Más atrás se ubicaron Yeison Reyes (Orgullo Paisa) y Estiven García (Sistecrédito), quienes también brillaron en la crono de cierre.

El triunfo de Camargo se explica no solo por su resistencia en Cali, sino también por la regularidad mostrada a lo largo de toda la carrera. Su golpe de autoridad en la etapa reina con final en Manizales resultó decisivo para cimentar la victoria en una edición que mantuvo la emoción hasta el último metro.

Clasificación General del clásico RCN 2025

