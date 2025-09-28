Tadej Pogacar, amo y señor del Mundial de Ruta, campeón en Kigali

Tadej Pogacar celebra su victoria en el Mundial de Ruta de Kigali (Ruanda) 2025. Foto: EFE - KIM LUDBROOK

El calor húmedo de Kigali ni un grupo élite de ciclistas pudieron con la ambición de Tadej Pogacar. El esloveno volvió a consagrarse este domingo como el campeón mundial de la ruta, sumando así su segunda corona consecutiva en la prueba más prestigiosa del calendario ciclista.

Con la victoria en la capital de Ruanda, Pogacar alcanzó el triunfo número 105 de su carrera y ratificó, una vez más, que es el gran referente de esta época. Tal como hizo en Zúrich el año pasado, se ganó el honor de portar la camiseta arcoíris con un ataque temprano.

El recorrido, de 267,5 kilómetros y con 5.475 metros de desnivel positivo acumulado, ofrecía un desafío considerable. El circuito incluía subidas cortas, pero explosivas, como Kigali Golf (0,8 km al 8,1% con rampas del 14%) y Kimihurura (1,3 km al 6,3% sobre adoquines).

En el medio también estaba el ascenso al Mont Kigali (5,9 km al 6,9%), que al kilómetro 163 fragmentó el pelotón. El guion inicial apuntaba a un duelo entre Pogacar y Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj, pero el esloveno decidió adelantarse a cualquier libreto.

Conocido por sus ataques lejanos, Pogi lanzó el suyo a 104 kilómetros de meta. El movimiento dejó rezagado a Evenepoel y solo Isaac del Toro, la joya mexicana del UAE Team Emirates, logró seguirle la rueda. Juan Ayuso también intentó unirse, pero se descolgó tras cuatro kilómetros de esfuerzo.

Durante más de veinte kilómetros Pogacar y Del Toro marcharon en tándem, hasta que el joven latino cedió ante el implacable ritmo del campeón defensor. A partir de allí, el esloveno libró una contrarreloj en solitario contra el resto del mundo.

Después de seis horas, 21 minutos y 20 segundos, el mejor ciclista de la actualidad cruzó la meta con los brazos en alto y los índices extendidos. Fue una celebración mesurada, como si se tratara de otro día en la oficina para el nuevo caníbal.

Detrás, Evenepoel, víctima de un cambio de bicicleta inoportuno y de la superioridad del rival, llegó a 1:48 minutos, resignado al segundo lugar y con evidentes gestos de frustración. El irlandés Ben Healy completó el podio, por delante del danés Mattias Skjelmose.

Para los latinoamericanos la jornada dejó contrastes. Del Toro firmó un notable séptimo puesto, confirmando su progresión como uno de los grandes talentos del pelotón. El mejor de los colombianos fue el huilense Harold Tejada, decimocuarto, quien también fue el único en completar la carrera.

El cundinamarqués Egan Bernal, líder de la selección colombiana, no pudo brillar como se esperaba y abandonó la competencia a falta de 54 kilómetros. También se bajaron de la bicicleta, aunque antes, su paisano Brandon Rivera y el antioqueño Wálter Vargas.

La camiseta arcoíris seguirá en manos de Pogacar, quien en 2026 buscará defenderla en Montreal, Canadá, donde el Mundial de Ruta celebrará su edición número 93. El esloveno, de apenas 27 años, va a su propio ritmo en la ruta hacia consolidarse como el mejor ciclista de la historia.

