EN VIVO | Nacional vs. Millonarios: siga acá el clásico en la Liga BetPlay

Nacional y Millonarios, clásico de Colombia. Foto: El Espectador - José Vargas

Atlético Nacional recibe a Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga BetPlay. Es el partido más importante de la jornada entre dos equipos que llegan necesitados de puntos.

El cuadro verdolaga todavía busca reponerse de la salida de su entrenador Javier Gandolfi, mientras que el cuadro embajador todavía sigue buscando recomponer su camino de la mano de Hernán Torres.

El partido está programado para empezar a las 8:30 de la noche en Medellín y puede seguir el minuto a minuto en El Espectador.

Ya se empieza a llenar el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Millonarios visita a Nacional, buscando una victoria que lo acomode en la Liga. Los antioqueños salen a defender su feudo.

