Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 1 minuto

EN VIVO | Nacional vs. Millonarios: siga acá el clásico en la Liga BetPlay

Verdolagas y embajadores se enfrentan en Medellín en el partido más importante de la fecha 13 en el campeonato colombiano.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de septiembre de 2025 - 12:11 a. m.

Actualizaciones clave

Nacional y Millonarios, clásico de Colombia.
Nacional y Millonarios, clásico de Colombia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional recibe a Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga BetPlay. Es el partido más importante de la jornada entre dos equipos que llegan necesitados de puntos.

El cuadro verdolaga todavía busca reponerse de la salida de su entrenador Javier Gandolfi, mientras que el cuadro embajador todavía sigue buscando recomponer su camino de la mano de Hernán Torres.

Vínculos relacionados

Luis Suárez, imparable con el Sporting, marcó ante Estoril en Portugal: video
Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez en León, tomó drástica decisión
Juan David Cabal salvó un punto para la Juventus en el último minuto: video

El partido está programado para empezar a las 8:30 de la noche en Medellín y puede seguir el minuto a minuto en El Espectador.

Actualización claveHace 5 horas

En una hora y media empieza el partido

Ya se empieza a llenar el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Millonarios visita a Nacional, buscando una victoria que lo acomode en la Liga. Los antioqueños salen a defender su feudo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Nacional

Millonarios

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiano

Nacional vs Millonarios

Atlético Nacional

Atletico Nacional - Millonarios

Nacional - Millonarios en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.