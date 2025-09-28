Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver en vivo debut en el Mundial Sub-20

Jugadores de la selección colombiana Sub-20 durante un amistoso preparativo previo al Mundial de Chile. Foto: FCF

La selección Colombia Sub-20 se estrena este lunes en la Copa Mundial de Chile 2025 frente a Arabia Saudita, en un partido clave para comenzar con pie derecho en el Grupo F. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca.

La jornada la abrirán, a las 3:00 p.m., Noruega y Nigeria, también integrantes del Grupo F, en el mismo escenario. Luego será el turno de colombianos y saudíes para darle cierre a la primera fecha de la fase de grupos de este certamen juvenil.

A partir de este jornada comenzará a aclararse el panorama en el Mundial, pues de los 24 equipos participantes, solo quedarán 16 en una semana. Los dos primeros, además de los cuatro mejores terceros de cada zona, avanzarán a los octavos de final.

La sede, Talca, está ubicada a 102 metros sobre el nivel del mar y ofrecerá condiciones relativamente favorables para los jugadores. El pronóstico del clima anuncia una temperatura cercana a los 17 °C, 45 % de humedad y sin probabilidad de precipitaciones.

Colombia, ilusionada con hacer historia

El equipo dirigido por César Torres llega a este debut con la ambición de mejorar la histórica participación de 2003, cuando Colombia alcanzó el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos. Para lograrlo, el técnico ha confiado en una nómina de 21 futbolistas, de los cuales 15 militan en la liga local.

El principal interrogante en la nómina tricolor está en el frente de ataque: Neyser Villarreal, goleador del Sudamericano, arrastra molestias físicas y podría dejar su lugar a Emiliano Aristizábal, una de las novedades en la convocatoria.

Este duelo frente a la selección de Arabia Saudita es visto como una oportunidad ideal de sumar los primeros tres puntos y tomar confianza antes de enfrentar a Noruega y Nigeria, rivales que en el papel representan un reto mayor.

Torres aseguró que el plantel tiene ambición: “Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos: gritar campeón, sentirnos campeones, anexar un logro tangible a todo ese talento que tenemos en nuestras categorías”.

Hora y dónde ver en vivo Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

Fecha: Lunes 29 de septiembre

Hora: 6:00p.m.

Lugar: Estadio Fiscal de Talca (Chile)

Canal: Caracol Televisión (Gol Caracol)

