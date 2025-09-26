Logo El Espectador
Así quedó la clasificación general del Clásico RCN tras el triunfo de Castaño

En la séptima fracción de la carrera, el pedalista del Team Sistecrédito se impuso ante Rodrigo Contreras y Daniel Hoyos.

Fernando Camilo Garzón
26 de septiembre de 2025 - 06:21 p. m.
La celebración de Castaño en el Clásico RCN.
Foto: Anderson Bonilla
Sebastián Castaño, del Team Sistecrédito, se quedó con la séptima etapa del Clásico RCN 2025, disputada entre Villamaría y Pereira sobre un recorrido de 201,1 kilómetros con tres premios de montaña.

El podio lo completaron Rodrigo Contreras (NU Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), quienes llegaron con el mismo tiempo que el ganador.

El líder de la clasificación general, Diego Camargo (Team Medellín-EPM), cruzó la meta en un grupo perseguidor, a más de un minuto de diferencia, aunque mantuvo la camiseta amarilla.

La jornada estuvo marcada por una fuga inicial integrada por Juan Zuluaga, Yesid Pira, Contreras, Castaño y Hoyos.

En los últimos kilómetros, el lote de punta se redujo a tres corredores, con Contreras imponiendo un paso fuerte que dejó atrás a Pira y Zuluaga.

Así quedó la clasificación general: repase la tabla

Así será la penúltima etapa del Clásico RCN 2025

El Clásico RCN continuará este sábado con la penúltima etapa, entre Pereira y Buga (135,9 km), y el domingo se definirá al campeón en Cali, sucesor de Kevin Castillo, ganador en 2024.

