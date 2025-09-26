Así quedó la clasificación general del Clásico RCN tras el triunfo de Castaño

La celebración de Castaño en el Clásico RCN. Foto: Anderson Bonilla

Sebastián Castaño, del Team Sistecrédito, se quedó con la séptima etapa del Clásico RCN 2025, disputada entre Villamaría y Pereira sobre un recorrido de 201,1 kilómetros con tres premios de montaña.

El podio lo completaron Rodrigo Contreras (NU Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), quienes llegaron con el mismo tiempo que el ganador.

El líder de la clasificación general, Diego Camargo (Team Medellín-EPM), cruzó la meta en un grupo perseguidor, a más de un minuto de diferencia, aunque mantuvo la camiseta amarilla.

La jornada estuvo marcada por una fuga inicial integrada por Juan Zuluaga, Yesid Pira, Contreras, Castaño y Hoyos.

En los últimos kilómetros, el lote de punta se redujo a tres corredores, con Contreras imponiendo un paso fuerte que dejó atrás a Pira y Zuluaga.

Así será la penúltima etapa del Clásico RCN 2025

El Clásico RCN continuará este sábado con la penúltima etapa, entre Pereira y Buga (135,9 km), y el domingo se definirá al campeón en Cali, sucesor de Kevin Castillo, ganador en 2024.

