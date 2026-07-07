Así quedó la general del Tour de Francia la victoria de Pedersen en la cuarta etapa

Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, perdió el liderato de la clasificación general del Tour de Francia tras la cuarta etapa. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ganó la cuarta etapa del Tour de Francia 2026 tras su éxito este martes 7 d julio en Foix, donde el noruego Torstein Traeen (Uno-X) se convirtió en el nuevo líder en la clasificación general.

Sin duda un día histórico para las naciones nórdicas en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial. Curiosamente, fue un día marcado por un calor sofocante, incluso llegando puntualmente a los 40 grados centígrados.

Traeen, que había comenzado el día como en el puesto 24 de la general a cinco minutos y seis segundos de quien era líder de la clasificación, el esloveno Tadej Pogacar, acabó octavo en la etapa, y la gran ventaja respecto al pelotón, de 13 minutos, le permitió vestirse con el maillot amarillo.

Pogacar, que había hecho el esfuerzo, junto a su equipo UAE, para ir por la victoria del día, decidió no exprimir a sus compañeros y dejó escapar el maillot amarillo, todo esto pensando en guardar fuerzas para las batallas más importantes.

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¿Cómo se dio la etapa de hoy?

Un grupo de 34 corredores se formó pronto en la cabeza de la carrera y 10 de ellos se destacaron en el puerto de Montsegur (6,9 km al 6,6%), a unos 34 km para la meta. Pedersen era claro favorito una vez llegando a Foix.

El francés Kevin Vauquelin trató de lanzar un ataque en la última curva, pero Pedersen, atento, lanzó una aceleración que le terminó llevando a su victoria número 61 y la primera desde el septiembre, cuando ganó en la Vuelta a España.

Pedersen se fracturó la clavícula y reapareció en las clásicas de la primavera europea, su momento favorito del año, con resultados esperanzadores: cuarto en la Milán-San Remo, quinto en el Tour de Flandes, séptimo en la París-Roubaix.

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Un día para recordar en Dinamarca

El ciclista danés de 30 años logró su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia. Además, Pedersen también se pone por primera vez como líder de la clasificación por puntos (regularidad) en esta carrera en territorio francés.

El miércoles tendrá lugar la quinta etapa del Tour, un recorrido de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau, que salvo sorpresa debería resolverse con una llegada masiva. La única subida en el trazado es Baleix de 1 km.

Este tramo tendrá un desnivel promedio del 8,8%, y está situada a 25 kilómetros de la meta. La principal amenaza, eso sí, puede estar en el calor, ya que se espera una nueva jornada con altas temperaturas en el sur de Francia.

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Clasificación general del Tour tras la cuarta etapa

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