Así será la etapa 13 del Tour de Francia: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

El belga Tim Merlier de Soudal Quick-Step cruzando la línea de meta en la etapa 12 del Tour de Francia 2026, este jueves 16 de julio. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El ciclista belga Tim Merlier volvió a demostrar su dominio en los embalajes del Tour de Francia 2026 al conquistar su tercera victoria de etapa 12. El corredor del equipo Soudal Quick-Step se impuso en un final marcado por la alta velocidad del pelotón. Eso sí, nada se movió en la clasificación general.

Además, la sesión también estuvo marcada por la grave caída del colombiano Fernando Gaviria. El deportista de la Caja Rural - Seguros RGA se precipitó hacia el piso a apenas 300 metros de la meta. Un accidente que desafortunadamente lo priva de seguir en el Tour por una fractura en su clavícula izquierda.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026

Pasando a la general, la fracción de hoy no modificó la posición de los cinco primeros que siguen siendo liderados por Tadej Pogačar. El esloveno encabeza la tabla con tres minutos y 36 segundos por encima de su competidor más cercano.

El danés Jonas Vingegaard sigue en la segunda posición esperando su oportunidad para recuperar el maillot amarillo. Remco Evenepoel (tercero), Juan Ayuso (cuarto) y Paul Seixas (quinto) les siguen las pedaleadas a menos de cinco minutos.

Respecto a los colombianos, Egan Bernal (Netcompany INEOS) sigue siendo el mejor de los nuestros en el puesto 11 a 16 segundos de entrar al top 10. Harold Tejada, Einer Rubio y Sergio Higuita aún se mantienen en la competencia.

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¿Cómo será la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

Con 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, la decimotercera etapa del Tour de Francia presentará un terreno mayoritariamente plano. Sin embargo, durante el tercio final el panorama cambiará completamente con dos puertos de montaña.

Sobre el kilómetro 157, habrá un puerto de tercera categoría de 5,7 km y 4,8% de inclinación promedio. Tan solo un abrebocas de lo que vendrá más adelante en el kilómetro 175 con un puerto de primera categoría de 8,8 km.

Allí, con una inclinación promedio de 6,9%, se espera que los aspirantes se separen de los candidatos midiendo su resistencia en las piernas. Finalmente, habrá un tramo final de 800 metros con una inclinación rompedora del 8%.

Será cuestión de tiempo para saber si Pogačar se aleja de sus contrincantes o al menos Vingegaard se le logra acercar en la clasificación general. Incluso con la posibilidad de superarlo si logra ser versátil en esta fracción del Tour.

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Hora y dónde ver el vivo la etapa 13 del Tour de Francia

Fecha : viernes 17 de julio de 2026

Lugar : Dole - Belfort, Francia

Hora : 6:30 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+)

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