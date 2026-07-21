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Así será la etapa 17 del Tour de Francia 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

Aunque es una sesión mayoritariamente plana, será la preparación para las últimas tres jornadas de alta montaña que le restan a la competición.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de julio de 2026 - 07:53 p. m.
El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG está vestido con el maillot amarillo que lo identifica como el líder de la clasificación general del Tour de Francia.
El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG está vestido con el maillot amarillo que lo identifica como el líder de la clasificación general del Tour de Francia.
Foto: EFE - YOAN VALAT
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Con el danés Jonas Vingegaard fuera del Tour de Francia tras una aparatosa caída, el belga Remco Evenepoel emergió como el nuevo gran rival del esloveno Tadej Pogačar en la clasificación general de 2026. El ciclista del Red Bull-BORA-hansgrohe ganó la contrarreloj individual de la etapa 16 y ya está a cuatro minutos y 32 segundos del corredor del UAE Team Emirates XRG.

Con menos de una semana para que termine la Gran Vuelta en suelo francés, serán decisivas las cinco etapas restantes. Y aunque la número 17 en el calendario tiene un perfil llano, será el punto de partida para ver si Evenepoel podrá luchar contra Pogačar por el maillot amarillo o si el esloveno tiene todo bajo control.

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¿Cómo será la etapa 17 del Tour de Francia 2026?

Con un recorrido de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron, la decimaséptima fracción del Tour se presentará con un terreno mayoritariamente plano con 2.200 metros de desnivel positivo acumulado.

En apenas los primeros 60 kilómetros, los ciclistas tendrán que enfrentar cuatro puertos de montaña de cuarta categoría. Una zona inicial que decantará a un grupo fugado y desgastará las piernas de los esprinters.

En la zona media de la jornada habrá una subida de casi 10 kilómetros que separará a los entusiastas de los candidatos. Además, preparará a los corredores para un final extremadamente técnico con tres giros de 90 grados y un sprint final de apenas 350 metros.

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Etapa 17 del Tour de Francia: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: miércoles 22 de julio de 2026
  • Lugar: Chambéry - Voiron, Francia
  • Hora: 6:00 a. m.
  • Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+)

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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