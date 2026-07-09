Así quedó la general del Tour tras la categórica victoria de Pogacar en la sexta etapa

Emmanuel Macron, presidente francés, aplaudiendo al ciclista esloveno Tadej Pogacar del equipo UAE Team Emirates XRG, mientras él celebra su maillot amarillo del Tour de Francia. Foto: EFE - YOAN VALAT

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“Me desperté hoy a las siete (de la mañana) y tenía la cabeza loca, estaba muy emocionado ante la etapa de hoy”, admitió Tadej Pogacar después de su inapelable victoria de hoy en la sexta etapa del Tour de Francia 2026.

El esloveno, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia -incluyendo las dos últimas-, es la vigésima tercera victoria de etapa en la carrera francesa y la segunda en esta edición. Todo esto en busca de la quinta corona gala.

A sus 27 años, ya superó a André Darrigade, convirtiéndose en el quinto ciclista en la historia con más victorias en la competición. Sin duda una estadística que enmarca aún más la grandeza de su carrera deportiva.

En la clasificación general, el ciclista del UAE Team Emirates - XRG tiene 2:42 de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike y 3:27 sobre el mexicano Isaac Del Toro, con quien comparte equipo.

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Tadej Pogacar en la clasificación general del Tour

“Todos en el equipo estábamos muy motivados, sabíamos que iba a ser un buen día. Nos comprometimos con eso, fuimos como si no tuviéramos nada que perder, de manera explosiva y lo conseguimos. estoy muy orgulloso”, apuntó Pogacar.

El bicampeón mundial amplió magistralmente la diferencia en el descenso técnico hacia Luz-Saint-Sauveur y en la subida con pendiente suave hasta los pies del magnífico circo de Gavarnie. Sin duda un golpe en la general del Tour.

Sin embargo, Vingegaard (segundo), Del Toro (tercero), Juan Ayuso (cuarto), Paul Seixas (quinto), Florian Lipowitz (sexto) y Lenny Martínez (séptimo) no le pierden pisada en la clasificación. Todos acumulados en cuatro minutos y 21 segundos.

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Así van los colombianos en la general

Incluso Egan Bernal esta al borde del top 10 luego de una gran sexta etapa que le permitió escalar 15 posiciones en la clasificación general. El hombre del Necompany INEOS esta en la undécima posición a dos minutos y dos segundos del décimo clasificado.

Por el momento Bernal es el mejor de los corredores colombianos. El que le sigue en la general es Harold Tejada, puesto 22, que también escaló seis posiciones tras una sexta fracción muy favorable para sus aspiraciones.

El viernes, en la séptima etapa del Tour de Francia, entre Hagetmau y Burdeos, los favoritos al título se podrán tomar un respiro después de un jueves de emociones fuertes y momentos decisivos para toda la carrera.

El recorrido de 175 kilómetros, sin grandes dificultades en el trazado, parece propicio para una llegada en esprint, que sería la segunda de esta edición, después de la victoria del neerlandés Olav Kooij el miércoles 8 de julio.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026

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