Así se vivió el Gran Fondo El Origen x Egan en Cundinamarca

El recorrido atravesó municipios emblemáticos de la región como Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tenjo, Tabio y Cogua. Allí se desarrollaron dos rutas: el Gran Fondo de 134 kilómetros y el Medio Fondo, de aproximadamente 105. Ambos trazados exigieron técnica y resistencia, mientras ofrecían una panorámica amplia de la sabana cundinamarquesa.

El evento reunió a reconocidas figuras del ciclismo nacional. Entre los invitados especiales estuvieron Rigoberto Urán, Óscar Sevilla, Diana Peñuela, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Brandon Rivera y Nairo Quintana, quienes acompañaron a los aficionados y dieron realce a una jornada de alto nivel.

Más de 4.000 ciclistas se inscribieron en esta edición. La ocupación hotelera, el comercio y el turismo deportivo en la zona crecieron, consolidando al departamento, cuna de grandes campeones, como territorio ideal para la práctica del ciclismo.

En lo competitivo, Edwin Sebastián Molina registró el mejor tiempo del Gran Fondo según los resultados de Live Final App. Juan López Agámez ocupó la segunda posición y Edward Alexander Beltrán finalizó tercero, completando un podio de excelente nivel deportivo.

