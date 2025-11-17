Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el último partido del año de la tricolor

Jugadores de Colombia forman este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale. Foto: EFE - Giorgio Viera

Colombia vuelve a escena este martes 18 de noviembre para disputar su último compromiso del año: un amistoso frente a Australia en el Citi Field de Nueva York.

El encuentro llega después del triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un duelo que se abrió con el gol tempranero de Gustavo Puerta y que se resolvió al 88′ con la aparición de Johan Carbonero.

El partido contra los ‘Socceroos’ aparece como una prueba de exigencia para medir funcionamiento y ritmo competitivo en la recta final rumbo al Mundial 2026.

Australia entra en este calendario tras reemplazar a Nigeria —que debió cancelar el amistoso por duelo por el repechaje intercontinental— y será un rival físicamente intenso, tácticamente ordenado y con cupo asegurado para la Copa del Mundo. Llega, eso sí, tras caer en sus últimos dos juegos frente a Estados Unidos (2-1) y Venezuela (1-0).

Para Néstor Lorenzo, el duelo será una oportunidad para mover piezas y seguir afinando sociedades. Colombia arrastra un impulso favorable y una competencia interna cada vez más marcada entre jugadores que buscan asegurar un lugar en la lista definitiva. Daniel Muñoz será baja por salida de la convocatoria.

El buen momento también respalda el clima alrededor del equipo. La tricolor suma ocho partidos sin perder entre Eliminatorias y amistosos, una racha iniciada tras la derrota ante Brasil en marzo.

En duelos de preparación, el ciclo de Lorenzo mantiene una marca sólida: 17 amistosos invicto, con 14 victorias, tres empates, 38 goles a favor y apenas 12 en contra desde 2022.

¿Croacia, próximo rival?

Mientras tanto, la Federación trabaja en el calendario del próximo año. Desde Croacia, el técnico Zlatko Dalić adelantó que su selección espera enfrentar a Brasil y Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026, lo que representaría un examen de élite antes de la gran cita.

Con el cupo mundialista asegurado y un plantel en consolidación, el partido de este martes servirá para ajustar detalles y seguir puliendo la idea de juego rumbo a Norteamérica.

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el último partido del año de la tricolor

Fecha: martes 18 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Lugar: Estadio Citi Field | New York | EE.UU.

TV: Gol Caracol y el minuto a minuto por El Espectador.

