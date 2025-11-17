¡Ya son 32! Así va la lista de clasificados al Mundial 2026: ¿cuál será el próximo?

El capitán de Noruega, Erling Braut Haaland (#09), celebra con su compañero, el defensa Julian Ryerson (#14), tras la victoria en el partido de clasificación para la Eurocopa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Italia y Noruega, disputado en el estadio San Siro de Milán el 16 de noviembre de 2025. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

Noruega y Portugal se clasificaron este domingo para el Mundial 2026 y ya son 32 las selecciones que inscribieron su nombre en el torneo que organizarán en junio y julio próximo México, Estados Unidos y Canadá.

La selección liderada por Erling Haaland, autor de un doblete, goleó 4-1 a Italia en Milán y mandó a la Azzurra al repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos y vuelve a un primer Mundial desde Francia 1998.

Portugal, por su parte, goleó en Oporto por 9-1 a Armenia sin el suspendido Cristiano Ronaldo, con tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, jugará el noveno Mundial de su historia.

Las próximas selecciones que podrían asegurar su participación son Alemania, Suiza, Dinamarca, España, entre otros equipos europeos que deciden su clasificación este lunes y martes.

De esta manera, ya son 32 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 16 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Así va la lista de clasificados al Mundial de 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal (5)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

¿Cómo se jugará el Mundial?

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.

