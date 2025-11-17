¡Polémica! Nigeria acusa al Congo de usar “vudú” para eliminarla del Mundial 2026: esto pasó

Jugadores de la República Democrática del Congo y el seleccionador Sébastien Desabre (C) celebran la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su victoria en la final de la repesca de la CAF contra Nigeria, en Rabat, Marruecos, el 16 de noviembre de 2025. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Eric Chelle, técnico nigeriano de fútbol, se mostró muy molesto tras la derrota de las Súper Águilas el domingo contra la República Democrática del Congo, acusando a un miembro del equipo congoleño de practicar “vudú” para asegurarse un lugar en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

“Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él”, explicó a la prensa Eric Chelle al acabar el partido ganado por los congoleños en los penales.

“Hacía así con agua o no sé qué”, precisó el entrenador mientras agitaba su mano en el aire.

Tras el cuarto gol congoleño, el de la victoria, Chelle se dirigió hacia el banco contrario, visiblemente furioso contra un miembro del equipo técnico congoleño, según las imágenes transmitidas por televisión.

Esa derrota acabó con las posibilidades de Nigeria, el país más poblado de África, de participar en la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica, por lo que las Súper Águilas, ausentes ya en la edición precedente en Catar, se perderán dos Mundiales consecutivos por primera vez desde que Nigeria debutó en un Mundial en 1994.

La República Democrática del Congo, que no acude a una cita mundialista desde 1974, deberá por su parte participar en un repechaje internacional para lograr su boleto.

Congo, al repechaje

El repechaje se disputará en marzo en México, uno de los países anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. Para ese torneo ya están clasificadas Nueva Caledonia de Oceanía y Bolivia de la Conmebol.

Eric Chelle, anteriormente seleccionador de Malí (2022-2024), a quien llevó a los cuartos de final de la CAN 2023, se convirtió en seleccionador del equipo nigeriano a principios de año, con el objetivo de llevar al equipo al Mundial.

