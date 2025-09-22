Así será la cuarta etapa del Clásico RCN: recorrido, perfil y dónde ver en vivo

La caravana ciclística deja atrás el calor del Magdalena Medio y encara la montaña cundinamarquesa. El recorrido amenaza con agitar la general y abrir la batalla de los favoritos. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continua su rumbo por el territorio nacional y este martes vivirá su cuarta etapa en carreteras cundinamarquesas, con un recorrido que pondrá exigentes pruebas a los corredores entre La Dorada y Facatativá. Serán 142,1 kilómetros de tránsito variado, pasando por Honda y Villeta, antes de coronar la meta en el corazón de la Sabana.

El lote llega a esta jornada con Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) como líder de la clasificación general. El antioqueño, pese a sufrir un pinchazo en el cierre de la tercera fracción, logró salvar el maillot amarillo gracias a un esfuerzo titánico que lo mantuvo en el grupo de favoritos. La victoria del día fue para Wilmar Paredes (EPM Medellín), que ratificó su explosividad en los embalajes tras imponerse en Puerto Salgar.

Altimetría de la etapa 4 del Clásico RCN 2025

La salida de este martes está programada en La Dorada, un territorio caluroso donde el río Magdalena acompaña la ruta. Desde allí, el pelotón emprenderá un trayecto que combina tramos rápidos con exigencias de media montaña.

Hasta el peaje Bicentenario, la ruta es llana con un leve ascenso; sin embargo, en el kilómetro 47 comenzará un tramo interesante para los escaladores, con un puerto de montaña de primera categoría en La Mona. Después habrá dos, metas volantes, otro premio de montaña -esta vez de segunda-, y dos esprints especiales.

En el último tramo, comenzará el plato fuerte de la jornada, la subida al Alto de la Tribuna, que comienza en el km 96 y finaliza en el 133, a menos de 10 km de la línea de meta. El paso por Villeta y el ascenso hacia Facatativá serán claves para conocer si los hombres de piernas rápidas logran resistir o si, por el contrario, los escaladores empiezan a marcar diferencias en la general.

La transmisión será por el canal de YouTube de RCN desde las 10:30 y en la señal de televisión desde las 11:00 a.m.

El “Pony” Osorio, sólido en las jornadas iniciales, tendrá que ceder su condición de líder por sus condiciones como ciclista, debido a que como embalador, tendrá una día exigente. Corredores que esperan terreno propicio para atacar como Yonatan Castro (Team Medellín), actual líder de la montaña, y Rodrigo Contreras, (NU Colombia), Diego Camargo (Team Medellín), Yeison Reyes (Orgullo Paisa), especialistas en ascensos, aparecen como cartas a seguir en una fracción que podría empezar a marcar el rumbo de la carrera.

Clasificación General del clásico RCN tras la tercera etapa

Puesto Ciclista Equipo Tiempo / Dif. 1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 4:54:13,2 2 Wilmar Paredes Team Medellín - EPM +6″ 3 Yonatan Castro Team Medellín - EPM +12″ 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito +23″ 5 Wilson Peña Team Sistecrédito +23″ 6 Rodrigo Contreras Nu Colombia +23″ 7 Óscar Fernández Team Medellín - EPM +23″ 8 Juan Restrepo EBSA Energía +29″ 9 Estiven García Team Sistecrédito +29″ 10 Javier Jamaica Nu Colombia +29″

