Embalaje demoledor: Wilmar Paredes se llevó la etapa 3 del Clásico RCN 2025

El antioqueño del Team EPM Medellín volvió a brillar en el embalaje de Puerto Salgar y conquistó su segunda victoria en el Clásico RCN 2025. El ‘Pony’ Osorio se mantiene líder de la ronda colombiana.

Juan Carlos Becerra
22 de septiembre de 2025 - 06:53 p. m.
Foto: Colprensa - Lina Gasca
El ciclista antioqueño Wilmar Paredes (EPM Medellín) volvió a demostrar su potencia en los embalajes y se llevó la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, imponiéndose con autoridad en Puerto Salgar. Sin embargo, no hubo cambio de camiseta amarilla: Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) logró mantenerse líder de la clasificación general, tras un esfuerzo titánico para reponerse de un infortunio mecánico en plena ruta.

La jornada arrancó a las 8:00 a.m. en el corazón de El Santuario, frente a la iglesia principal, con el aroma de los buñuelos recién hechos que los locales ofrecían a propios y visitantes. El ambiente era festivo: niños, profesores y vecinos llenaron las calles con bombos y gritos, dándole al pelotón un adiós cálido en la primera fracción completa del Clásico, tras los recortes de las dos etapas iniciales.

Apenas cinco kilómetros después del banderazo, llegó el primer reto: el Alto Bonito, de tercera categoría, donde Emmanuel Ortiz (100% Huevos de Caldas) se adjudicó los puntos. En los descensos, los velocistas comenzaron a moverse: Jefferson Ruiz (Erco GW) y Jhonatan Restrepo aprovecharon los sprints especiales para sumar bonificaciones.

El segundo premio de montaña, en el Alto Jaime Mira, tuvo a David Gómez (Sistecrédito) como protagonista, mientras que en Monteloro la bonificación fue para José Tobasia, seguido de cerca por Yonatan Castro, quien defendió con éxito su maillot de líder de la montaña.

La carrera se agitó con la fuga del equipo Cric Nacional, un conjunto de jóvenes talentos sub-23 reforzado con dos corredores de experiencia. Leison Maca y David Sarmiento, abrieron camino y se llevaron las metas volantes de Los Colores. Aunque llegaron a tener hasta dos minutos de ventaja, el pelotón no les dio respiro y fue reduciendo la diferencia a medida que el terreno se hacía más llano.

A 20 km de la meta, el drama se instaló en la bicicleta del ‘Pony’ Osorio: una llanta trasera pinchada lo obligó a detenerse. Perdió contacto y parecía condenado, pero el del Orgullo Paisa sacó fuerzas extra para reconectar con el lote a falta de 14 km. Ese esfuerzo le costaría caro en piernas, pero lo sostuvo en la pelea por la general.

El tramo final estuvo marcado por un accidente a menos de un kilómetro de meta, en uno de los reductores de velocidad que partió el grupo. En el corte decisivo, Paredes volvió a mostrarse intratable en el sprint y superó al propio Osorio, que aún con las secuelas del percance, apretó para llegar segundo.

El premio mayor fue suyo: gracias a que no se bonificó en el embalaje, Osorio mantuvo el liderato general gracias a la regularidad y la valentía con que sostuvo la jornada. Paredes se lleva la gloria del día, pero el “Pony” viste ahora de amarillo en vísperas de la montaña seria.

Este martes, la competencia cambiará de guion: la caravana dejará atrás Antioquia y entrará en Cundinamarca para disputar la exigente etapa entre La Dorada y Facatativá, un terreno ideal para escaladores. Allí, Osorio y Paredes deberán defenderse en un terreno que no es el suyo, mientras los favoritos de la alta montaña preparan su asalto.

Clasificación General del clásico RCN tras la tercera etapa

PuestoCiclistaEquipoTiempo / Dif.
1Alejandro OsorioOrgullo Paisa4:54:13,2
2Wilmar ParedesTeam Medellín+6″
3Yonatan CastroTeam Medellín+12″
4Sebastián CastañoTeam Sistecrédito+23″
5Wilson PeñaTeam Sistecrédito+23″
6Rodrigo ContrerasNu Colombia+23″
7Óscar FernándezEPM Medellín+23″
8Juan RestrepoEBSA Energía+29″
9Estiven GarcíaTeam Sistecrédito+29″
10Javier JamaicaNu Colombia+29″

