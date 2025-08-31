No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Deportes
Fútbol Colombiano

Así está la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del fin de semana

Junior y Medellín, en la parte alta del torneo. Fortaleza sigue invicto. La novena jornada se cierra este lunes con el duelo Santa Fe vs. Once Caldas.

Redacción Deportes
01 de septiembre de 2025 - 02:03 a. m.
José Enamorado fue la figura del Junior en la victoria sobre Patriotas.
José Enamorado fue la figura del Junior en la victoria sobre Patriotas.
Foto: JuniorFC
Con los empates entre Tolima y Fortaleza, el único invicto del campeonato, y Equidad ante Deportivo Pasto, terminó la jornada dominical de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

El cuadro pijao se fue en ventaja en Ibagué con anotación de Jerson González, pero a 10 minutos del final Marlon Torres desvió levemente un remate de Sebastián Valencia, para el 1-1. En Techo, Equidad y Pasto no pudieron anotar.

La novena fecha del torneo arrancó el viernes con la goleada de Junior 4-0 sobre Llaneros y la victoria 2-1 de Millonarios en cancha de Águilas Doradas.

El sábado Chicó venció 1-0 en Tunja al Unión Magdalena, mientras que Atlético Bucaramanga, también por la mínima diferencia, se llevó los tres puntos de su visita al Pereira. Medellín confirmó su buen momento y superó al Cali 3-1 en el estadio de Palmaseca.

Este domingo temprano Nacional le ganó 1-0 a Envigado y América, que no levanta cabeza, cayó 1-0 en su visita a Alianza Petrolera.

La novena fecha se cierra este lunes 1 de septiembre desde las 7:30 p.m., cuando Independiente Santa Fe reciba al colero Once Caldas, en el estadio El Campín.

Así va la tabla de la Liga Betplay

POS.EquipoPTSPJDG
1Junior20910
2Medellín1996
3Tolima1794
4Nacional1697
5Fortaleza1594
6Llaneros1490
7B/manga.1376
8Pereira1290
9Santa Fe1280
10Alianza129-3
11Envigado109-1
12Chicó109-2
13Equidad109-3
14Cali109-4
15Unión89-7
16Millonarios78-2
17Águilas79-5
18Pasto67-2
19América57-3
20Once Caldas37-5

