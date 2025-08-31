Así está la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del fin de semana

José Enamorado fue la figura del Junior en la victoria sobre Patriotas. Foto: JuniorFC

Con los empates entre Tolima y Fortaleza, el único invicto del campeonato, y Equidad ante Deportivo Pasto, terminó la jornada dominical de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

El cuadro pijao se fue en ventaja en Ibagué con anotación de Jerson González, pero a 10 minutos del final Marlon Torres desvió levemente un remate de Sebastián Valencia, para el 1-1. En Techo, Equidad y Pasto no pudieron anotar.

La novena fecha del torneo arrancó el viernes con la goleada de Junior 4-0 sobre Llaneros y la victoria 2-1 de Millonarios en cancha de Águilas Doradas.

El sábado Chicó venció 1-0 en Tunja al Unión Magdalena, mientras que Atlético Bucaramanga, también por la mínima diferencia, se llevó los tres puntos de su visita al Pereira. Medellín confirmó su buen momento y superó al Cali 3-1 en el estadio de Palmaseca.

Este domingo temprano Nacional le ganó 1-0 a Envigado y América, que no levanta cabeza, cayó 1-0 en su visita a Alianza Petrolera.

La novena fecha se cierra este lunes 1 de septiembre desde las 7:30 p.m., cuando Independiente Santa Fe reciba al colero Once Caldas, en el estadio El Campín.

Así va la tabla de la Liga Betplay

POS. Equipo PTS PJ DG 1 Junior 20 9 10 2 Medellín 19 9 6 3 Tolima 17 9 4 4 Nacional 16 9 7 5 Fortaleza 15 9 4 6 Llaneros 14 9 0 7 B/manga. 13 7 6 8 Pereira 12 9 0 9 Santa Fe 12 8 0 10 Alianza 12 9 -3 11 Envigado 10 9 -1 12 Chicó 10 9 -2 13 Equidad 10 9 -3 14 Cali 10 9 -4 15 Unión 8 9 -7 16 Millonarios 7 8 -2 17 Águilas 7 9 -5 18 Pasto 6 7 -2 19 América 5 7 -3 20 Once Caldas 3 7 -5

