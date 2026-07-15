Así será la duodécima etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver

Ciclistas en el cierre de la etapa 11 del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La edición 2026 del Tour de Francia continuará este jueves 16 de julio con la disputa de la duodécima etapa, una jornada de 179,1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Aunque el recorrido presenta tres ascensos puntuables, el perfil favorece a los especialistas en el sprint, quienes buscarán aprovechar una de las últimas oportunidades antes de que la carrera vuelva a endurecerse.

El trazado acumula 1.800 metros de desnivel positivo, una cifra moderada para una etapa catalogada como llana. Sin embargo, los equipos de los embaladores deberán controlar cualquier intento de fuga si quieren llegar con el pelotón compacto a los kilómetros finales.

Le recomendamos: Colombia, imparable en los Parasuramericanos: así va el medallero a falta de una jornada

La fracción contará con tres puertos de cuarta categoría. El primero será la Côte de Lanty, ubicada en el kilómetro 76,5, con 2,1 kilómetros de ascenso al 4 % de pendiente media. Más adelante aparecerá la Côte de Cuzy, en el kilómetro 97,8, con 2,5 kilómetros al 4,5 %, mientras que el último ascenso será la Côte de Montagny-lès-Buxy, en el kilómetro 159,4, con una longitud de 2,7 kilómetros y una pendiente media del 4,3 %.

Antes de entrar en la parte decisiva de la etapa, los corredores también disputarán el esprint intermedio de Decize, situado en el kilómetro 45,8, donde los candidatos a la clasificación por puntos intentarán sumar unidades importantes para la lucha por el maillot verde.

Lea: El Mundial 2030 podría tener 64 selecciones: FIFA confirmó que evaluará la propuesta

Recorrido de la etapa 12 del Tour de Francia 2026

Fecha: jueves 16 de julio de 2026.

Recorrido: Circuito de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône.

Distancia: 179,1 kilómetros.

Tipo de etapa: llana.

Desnivel positivo: 1.800 metros.

Esprint intermedio: Decize (km 45,8).

Puertos de montaña:

Côte de Lanty (2,1 km al 4 %).

Côte de Cuzy (2,5 km al 4,5 %).

Côte de Montagny-lès-Buxy (2,7 km al 4,3 %).

¿Dónde ver la etapa 12 del Tour de Francia 2026 en Colombia?

Los aficionados al ciclismo en Colombia podrán seguir la duodécima etapa del Tour de Francia 2026 a través de la señal de:

Caracol TV

Canal RCN

La jornada comenzará desde las 6:30 a. m. (hora colombiana) y finalizará sobre las 10:29 a. m., en una etapa que, salvo sorpresas, apunta a definirse en un sprint masivo entre los mejores velocistas del pelotón.

Le puede interesar: Waerenskjold sorprendió en el esprint y ganó la etapa 11 del Tour: así va la general

Clasificaciones de la etapa y la general del Tour de Francia 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador