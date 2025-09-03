Los integrantes del equipo Team Visma trabajan para su líder, el danés Mads Pedersen (3d) durante su participación en la undécima etapa de la Vuelta a España 2025 (157,4 km), disputada este miércoles con salida y llegada en Bilbao. Foto: EFE - Javier Lizón

La Collada de Brenes, una primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.

Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.

Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.

Unos favoritos que, todavía en ‘shock’ tras los incidentes de este miércoles en Bilbao, probablemente estén pensando ya más en Asturias y en lo que les depare el viernes el Angliru, el puerto más importante de esta 80 edición de la Vuelta.

Una etapa “rápida, nerviosa y divertida” en palabras de Fernando Escartín, el director deportivo de la carrera, quien apuesta también por una fuga: “la subida a Alisas puede servir para formar la escapada del día”.

Aunque, “ya en la parte final” de “la dura ascensión a Collada de Brenes”, Escartín presume una “selección final” entre unos candidatos al triunfo final que “deberán estar atentos para no ceder en su cima, ya que la parte final hasta la meta será muy rápida”.

La de este jueves es la segunda vez que Los Corrales de Buelna acoge un final de etapa de la Vuelta. La anterior fue en 1999 y el vencedor fue el francés Laurent Brochard.

Así será la etapa 12 de la Vuelta a España 2025: recorrido, altimetría y dónde ver

Se podrá ver desde las 8:00 a.m. por Caracol Televisión.

El Israel–Premier Tech descartó retirarse de la Vuelta

El Israel–Premier Tech descartó retirarse de la Vuelta después de las protestas que obligaron a la neutralización este miércoles de la undécima etapa por las protestas propalestinas en la meta de Bilbao.

“El equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel–Premier Tech, sino para todos los equipos", señala un comunicado de la formación.

Según la nota, el equipo “ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón”.

“La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su poder para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían”, concluye el comunicado.

