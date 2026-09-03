Así será la etapa 13 de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista colombiano del Team Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, durante la etapa 12 de la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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Jakob Omrzel se quedó con la etapa 12 de la Vuelta a España 2026. El esloveno de apenas 20 años se impuso por casi dos minutos al español Urko Berrade del equipo Kern Pharma. Muy cerca, en el tercer lugar de la fracción de hoy, llegó el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorius.

Ahora, el recorrido vuelve a ser para los escaladores con una etapa 13 de casi 200 kilómetros, siendo la segunda más extensa de la Vuelta a España. De seguir con su buen momento en la carrera, Buitrago podría seguir siendo protagonista y por qué no pelear por una victoria de etapa para Colombia.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

¿Cómo van los colombianos en la general?

Harold Tejada sigue siendo el más destacado de los nuestros dentro del top 10 de la clasificación general. Aunque perdió dos posiciones con respecto a la sesión del miércoles, sigue a menos de cinco minutos del quinto clasificado.

Respecto a la punta, el español Enric Mas (Movistar Team) sigue en la primera posición con un 1:45 por delante de Primoz Roglic. El austriaco Felix Gall, protagonista en las tres grandes del año, completa el podio de la Vuelta.

Esta etapa 13 podría mover esa clasificación general que, tras el abandono del gran favorito, Tadej Pogačar, quedó sin dueño. Por eso será tan importante esta jornada que se avecina en territorio español de cara a la definición.

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¿Cómo será la etapa 13 de la Vuelta a España 2026?

Será una fracción de media montaña de 192,8 kilómetros que acumulará 3.400 metros de desnivel. Contará con tres puertos de montaña, siendo el primero de ellos el de primera categoría, seguido de uno de tercera y otro de segunda.

El primero será el Alto de la Venta de la Cebada que contará con una subida de 14,1 km y 5,1% de inclinación promedio. El siguiente puerto aparecerá rápidamente en el km 83,4, siendo el menos exigente de la sesión de mañana.

Por último, en el km 155,4 estará el Puerto de Granada (segunda categoría) de 7,4 kilómetros y 5,6% de inclinación promedio. Este será el punto de quiebre de la jornada para separar a los entusiastas de los verdaderos aspirantes.

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Altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Hora y dónde ver en vivo la etapa 13 de la Vuelta a España

Fecha : viernes 4 de septiembre de 2026

Lugar : Almuñécar - Loja, España

Hora : 8:00 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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