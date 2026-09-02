Vuelta a España 2026: El británico Matthew Brennan ganó la etapa 11 en el esprint final

El ciclista británico del Team Visma-Lease a Bike, Matthew Brennan, celebra la victoria en la etapa 11 de la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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El ciclista británico Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España al imponerse al esprint este miércoles 2 de septiembre de 2026. Gracias al trabajo de su compañero de equipo en el Team Visma | Lease a Bike, Wout Van Aert, Brennan se pudo imponer en el esprint de Lorca.

A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas a tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas. Hoy se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo. Van Aert lo relevó en el último kilómetro para que rematara la faena en el km 153,8.

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“Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tienes a tipos que han estado en podios de grandes vueltas y que las han ganado, y también tienes a tipos que han ganado grandes clásicas”, agradeció el británico tras la etapa.

“Los chicos hicieron un trabajo fantástico en esos últimos 10 km para mantenernos en el lugar adecuado, en la posición correcta, lejos de problemas. Y cruzamos la línea primeros, así que estamos súper contentos”.

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Etapa 11 de la Vuelta a España 2026

Matthew Brennan igualó a Pogacar

Vencedor ya en la segunda y la quinta etapa, Brennan se convierte en el primer ganador de tres etapas en su primera participación en una gran vuelta. Desde Tadej Pogačar en la Vuelta a España 2019 no se igualaba este récord.

Respecto a la clasificación general, el español Enric Mas se mantiene como líder de la edición actual, aunque el jueves 3 de septiembre tendrá una prueba de fuego en la defensa del maillot rojo, con la llegada a Calar Alto (Almería).

El recorrido de 167 km, que separa Vera de Calar Alto, tendrá cinco puertos de montaña en el camino. Además, en los 30 últimos kilómetros, los aspirantes al título tendrán que subir dos puertos de primera categoría.

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Harold Tejada sigue siendo el mejor de los nuestros en la general en la octava posición. El ciclista del XDS Astana Team se mantiene a cuatro minutos y 39 segundos de la punta de la carrera, pero a apenas 30 segundos del séptimo.

No obstante, las principales amenazas de Mas en la pelea por el maillot rojo son el esloveno Primoz Roglic, que busca ser el primer ciclista en ganar cinco Vueltas a España, y el austriaco Felix Gall, quien ha sido protagonista todo el año.

Pasando a ciclistas sudamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz, quinto en la general a tres minutos y 26 segundos de Mas, tendrá también una gran oportunidad para meterse en la pelea por el podio de la Vuelta a España 2026.

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