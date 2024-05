Así será la etapa 13 del Giro de Italia: atención, día importante para los colombianos

Juan Sebastián Molano (der.), al frente del tren del líder de la carrera: Tadej Pogacar. Foto: Agencia AFP

Después de un día tranquilo para los colombianos en el Giro de Italia, este viernes la etapa 13 de la carrera podría resultar muy interesante para los escarabajos.

Con Daniel Felipe Martínez metido en la pelea del podio de la carrera, además de Einer Rubio adentro del top-10 de la general, Colombia se ilusiona de cara al final de la corsa rosa.

Este viernes el protagonista para los nuestros podría ser Juan Sebastián Molano, corredor que no ha podido explotar en toda su buena forma en lo que va del Giro.

Tercero en la novena etapa y quinto en la undécima jornada, el de Paipa (Boyacá) espera que este viernes la decimotercera fracción sea la vencida.

Molano espera su oportunidad

El colombiano, el pasado miércoles después de colgarse en el esprint que le dio la victoria a Jonathan Milan, aseguró que se siente en buena forma para ganar una jornada y que espera que el triunfo llegue más temprano que tarde.

“Fue una llegada muy estresante, tengo buenas piernas, pero no se abre el huequito. Vamos a ver los próximos días. Esta vez, traté de arrancar de lejos, pero al final me arrinconaron mucho y no se dio, pero así es el esprint”, le dijo el boyacense al Canal Caracol.

“Es una locura, estás con la sangre caliente, adrenalina al tope y al ver la meta cerca, me emocioné, pero bueno, así es el ciclismo”, agregó sobre su quinto lugar el miércoles.

El perfil de la etapa 13 del Giro de Italia

La fracción de este viernes, jornada 13 del Giro de Italia, será totalmente llana, un día más que propicio para los principales embaladores de la carrera.

Con salida en Riccione y llegada en Cento, tras 179 km., Colombia estará muy pendiente de Molano y, además, de Fernando Gaviria, el otro velocista que puede dar la sorpresa.

La jornada 13 será la antesala de la contrarreloj en la fracción 14, día clave en la lucha por la clasificación general.

