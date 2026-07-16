Tim Merlier logró su tercera victoria en el Tour de Francia 2026: así quedó la general

Tim Merlier celebrando su tercera victoria en el Tour de Francia. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 tuvo un final lleno de emociones. El belga Tim Merlier volvió a demostrar que atraviesa un gran momento y se impuso con autoridad en el esprint masivo de Chalon-sur-Saône, consiguiendo así su tercera victoria en la presente edición de la ‘Grande Boucle’ e igualando a Tadej Pogačar como el corredor con más triunfos parciales en la carrera.

Sin embargo, la celebración quedó opacada por una aparatosa caída ocurrida a apenas 300 metros de la meta. El colombiano Fernando Gaviria fue uno de los principales afectados en la montonera, cruzó la línea de llegada visiblemente golpeado y necesitó la ayuda de un compañero para abandonar la zona de meta. Mientras tanto, Pogačar completó la jornada sin inconvenientes y conservó el liderato de la clasificación general antes de una exigente etapa 13.

Lea: ¡Alarma por Fernando Gaviria! Así fue la dura caída que sufrió el colombiano en el Tour 2026

Tadej Pogačar conserva el liderato del Tour de Francia 2026

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 no dejó cambios en la clasificación general. El esloveno Tadej Pogačar mantuvo sin inconvenientes el maillot amarillo tras una jornada llana entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, diseñada para los velocistas.

Pese a la caída múltiple ocurrida a 300 metros del final, Pogačar cruzó la meta sin perder tiempo y continúa como líder de la clasificación general.

Le recomendamos: ¿Qué sanción podría recibir Argentina por la pancarta sobre las Malvinas en el Mundial 2026?

Así van los colombianos en el Tour de Francia 2026 tras la etapa 12

La nota negativa de la jornada fue para Fernando Gaviria, quien se vio involucrado en una aparatosa caída a solo 300 metros de la llegada. El colombiano fue el primero en irse al suelo en una caida que se produjo cuando el pelotón rodaba a cerca de 60 km/h.

Gaviria cruzó la línea de meta visiblemente golpeado, con gestos de dolor y ayudado por uno de sus compañeros de equipo, por lo que habrá expectativa sobre su estado físico antes de la siguiente jornada.

En cuanto a los demás colombianos, la etapa no provocó cambios importantes en la clasificación general: Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita priorizaron conservar fuerzas antes de las próximas etapas de mayor exigencia.

Le puede interesar: ¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? FIFA entregará un premio récord

Así será la etapa 13 del Tour de Francia 2026

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 marcará un cambio de escenario para los favoritos al título. Tras varias jornadas propicias para los velocistas, el recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort pondrá a prueba a los hombres de la clasificación general con un perfil mucho más exigente.

Será un día de desgaste, con varias cotas que podrían provocar los primeros ataques entre los candidatos al maillot amarillo. Tadej Pogačar buscará defender el liderato, mientras que sus principales rivales intentarán recortar diferencias antes de que la carrera entre en su tramo decisivo

Clasificaciones de la etapa 12 y la general del Tour de Francia 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador