Así será la etapa 14 de la Vuelta a España 2025: recorrido, altimetría y dónde ver

La ascensión final a la Farrapona-Lagos de Somiedo, con rampas prolongadas, será uno de los momentos decisivos de la carrera, en un encadenado que castigará a los corredores y ofrecerá un escenario ideal para que los favoritos midan fuerzas antes de la última semana. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después del épico paso por el Angliru, donde João Almeida (UAE) se impuso con autoridad pero Jonas Vingegaard (Visma) retuvo el maillot rojo, la Vuelta a España 2025 encara este sábado otra jornada decisiva. La etapa 14, de apenas 135,9 kilómetros entre Avilés y el Alto de La Farrapona, presenta un recorrido explosivo y montañoso que puede marcar diferencias importantes en la clasificación general antes del segundo día de descanso.

El pelotón afrontará un inicio incómodo, con 64 kilómetros de repechos y carreteras exigentes, terreno propicio para que se consolide una fuga de calidad. La primera gran dificultad del día llegará con el Alto Tenebreo (3ª categoría), un ascenso de 5,8 km al 6,2% con tramos que alcanzan el 8%, capaz de filtrar a los más fuertes.

Altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025

La etapa se endurece en el Puertu de San Llaurienzu (1ª categoría): 10 km al 8,5% con rampas de doble dígito en su segunda mitad. Se trata de un puerto ideal para ataques de corredores que necesiten recuperar tiempo, pues enlaza directamente con el terreno final sin dar respiro.

El cierre será en el mítico Alto de La Farrapona (1ª categoría), 17 km al 6% de media. Sus últimos seis kilómetros concentran la mayor dureza, con pendientes constantes al 9% y rampas que pueden desatar diferencias de minutos entre los favoritos.

Jonas Vingegaard parte como sólido líder con un tiempo total de 49h30:54, seguido a 46 segundos por Almeida, su gran rival tras lo visto en el Angliru. El británico Tom Pidcock (Q36) se mantiene en el podio provisional a 2:18. Más atrás aparecen Jai Hindley, Felix Gall y Giulio Pellizzari, todos dentro de los primeros cinco minutos.

Los colombianos siguen en la pelea por el top 10. Egan Bernal (Ineos) marcha 12° a 8:01, Harold Tejada (Astana) es 14° a 10:00 y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ocupa el puesto 21 a más de media hora.

Con dos finales consecutivos en alto, la montaña asturiana no da tregua. La Farrapona servirá como termómetro definitivo antes del descanso, y cualquier desfallecimiento puede costar caro. Almeida buscará recortar tiempo a Vingegaard, mientras que los aspirantes al podio tratarán de aprovechar la fatiga acumulada del danés y su equipo tras la batalla del Angliru.

La segunda semana de la Vuelta cierra con promesa de espectáculo: una etapa corta, intensa y con puertos encadenados que pueden redefinir el escenario de la carrera antes de afrontar la decisiva tercera semana. Se podrá ver desde las 7:00 a.m. por Caracol Televisión.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador