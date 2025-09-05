Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa reina

El pelotón durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. Foto: EFE - Javier Lizón

Joao Almeida se adjudicó este viernes la 13ª etapa de la Vuelta a España, una de las más largas de la prueba con 202,7 km, entre Cabezón de la Sal y el célebre L’Angliru, donde Jonas Vingegaard, que entró tras su rueda, conservó el maillot rojo.

El portugués y danés se quedaron solos cuando restaban tres kilómetros para la coronación de la emblemática cima, tras dejar atrás al australiano Jai Hindley y al estadounidense Sepp Kuss.

Vingegaard se mantuvo detrás del luso lo que quedó de recorrido sin que pareciese decidido a tratar de adelantarlo en los últimos metros tras el ascenso al temido L’Angliru, un puerto de categoría especial con rampas de hasta el 23% de pendiente.

En la general, el ciclista danés aventaja en 46 segundos a Almeida y en 2.18 minutos al británico Tom Pidcock.

En cuanto a los colombianos en la etapa, Harold Tejada (XDS–Astana) finalizó 11° a 3:43, seguido por Juan Guillermo Martínez (Picnic–PostNL), 15° a 4:26, y Egan Bernal (Ineos Grenadiers), 16° a 4:32. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue 57 a 20:05, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) fue 81 a 25:50 y Sergio Higuita (Astana) fue 112 a 29:17.

En la clasificación general, Egan Bernal ocupa el puesto 12 a 8:01, mientras que Harold Tejada se ubica 14° a 10:00. Santiago Buitrago es 21 a 31:49, Juan Guillermo Martínez es 51 a 1:12:25, Brandon Rivera es 52 a 1:14:01 y Sergio Higuita es 85 a 1:46:34.

Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km.

Clasificación de la decimotercera etapa:

1. João Almeida (POR/UAE) 4 h 54:15.

2. Jonas Vingegaard (DEN) a 0.

3. Jai Hindley (AUS) 28.

4. Sepp Kuss (USA) 30.

5. Felix Gall (AUT) 52.

6. Giulio Pellizzari (ITA) 1:11.

7. Thomas Pidcock (GBR) 1:16.

8. Matthew Riccitello (USA) 1:16.

9. Giulio Ciccone (ITA) 2:15.

10. Abel Balderstone (ESP) 3:06.

11. Harold Tejada (COL) 3:43.

12. Felix Großschartner (AUT) 3:43.

13. William Lecerf (BEL) 3:43.

14. Torstein Træen (NOR) 4:09.

15. Guillermo Martínez (COL) 4:26.

16. Egan Bernal (COL) 4:32.

17. Matteo Jorgenson (USA) 4:32.

18. Jay Vine (AUS) 6:12.

19. Jaume Guardeño (ESP) 6:47.

20. Louis Meintjies (RSA) 6:47.

57. Santiago Buitrago (COL) 20:05.

81. Brandon Rivera (COL) 25:50.

112. Sergio Higuita (COL) 29:17.

Clasificación general de la Vuelta a España 2025

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 49 h 30:54.

2. João Almeida (POR/UAD) a 46.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:18.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:00.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 3:15.

6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:01.

7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:33.

8. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 4:54.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 5:21.

10. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:26.

11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 7:04.

12. Egan Bernal (COL/IGD) 8:01.

13. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:23.

14. Harold Tejada (COL/AST) 10:00.

15. Bruno Armirail (FRA/DAT) 12:04.

16. Abel Balderstone (ESP/CJR) 15:21.

17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 16:07.

18. Harold López (ECU/AST) 16:10.

19. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 18:03.

20. Rudy Molard (FRA/GFC) 28:24.

21 Santiago Buitrago (COL/BAH) 31:49.

51 Juan Guillermo Martínez (COL/PIC) 1:12:25.

52 Brandon Rivera (COL/IGD) 1:14:01.

85 Sergio Higuita (COL/Astana) 1:46:34.

