Joao Almeida, ganador de la etapa reina de la Vuelta a España 2025 ante Vingegaard

El portugués João Almeida, del Team UAE, seguido por el danés Jonas Vingegaard, segundo clasificado y líder de la clasificación general del Team Visma-Lease a Bike, cruza primero la meta de la 13ª etapa de la Vuelta a España, una carrera de 202 km entre Cabezón de la Sal y L'Angliru, el 5 de septiembre de 2025. Foto: AFP - MIGUEL RIOPA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El portugués Joao Almeida (UAE) se impuso este viernes en la decimotercera etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Cabezón de la Sal y el Alto del Angliru, de 202,7 km, por delante del danés Jonas Vingegaard (Visma), quien retuvo el maillot rojo de líder.

En un emocionante duelo, Almeida se llevó la etapa reina de la Vuelta con un tiempo de 4h.54.15, a una media de 41,3 km/h, el mismo que Jonas Vingegaard, quien sigue de líder.

En la general, el ciclista danés aventaja en 46 segundos a Almeida y en 2.18 minutos al británico Tom Pidcock.

Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador