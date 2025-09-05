James Rodríguez, el máximo goleador histórico de Colombia en las Eliminatorias

James Rodríguez de Colombia celebra la victoria este jueves, al finalizar un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

James Rodríguez anotó el primero de los tres tantos con los que Colombia goleó por 3-0 este jueves a Bolivia y se convirtió en el máximo artillero del país en las Eliminatorias Suramericanas con 14 tantos, uno más que Radamel Falcao García.

El futbolista de 34 años, que milita en el Club León de México, culminó una gran jugada colectiva construida por el extremo Luis Díaz y el lateral Santiago Arias, quien le mandó un centro rastrero que remató de primera con el pie derecho para vencer la resistencia del portero boliviano Carlos Lampe.

Ese gol le permitió a la selección de Colombia destrabar un partido enredado y llevarse una victoria en la penúltima jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026, con la que selló la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

James, que salió del partido por una molestia al minuto 61, celebró la clasificación entre sus lágrimas y los aplausos de la hinchada que colmó las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego salió a la cancha y se sentó en la mitad del campo, una expresión de una posible despedida.

El exjugador del Real Madrid suma ya tres goles en las Eliminatorias al Mundial del 2026, todos anotados en Barranquilla, pues también celebró, de penalti, en la victoria 2-1 ante Argentina y en el empate 2-2 con Uruguay.

Con estos tantos, James, que también jugó en Everton y en Bayern Múnich, ha celebrado en cuatro Eliminatorias diferentes, pues en el camino a Brasil 2014 le anotó a Perú en Lima, que fue su primer gol con Colombia; a Chile en Santiago, y Ecuador en Barranquilla.

En las Eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 volvió a celebrar en Santiago, anotó en La Paz y en Quito, e hizo dos goles en Barranquilla, uno ante Venezuela y otro ante Bolivia.

En la clasificación a Catar 2022, pese a que Colombia no consiguió el cupo, el volante del León hizo un gol en la derrota 6-1 con Ecuador y otro en la victoria 0-1 como visitante ante Venezuela.

El ’10′ de la selección cafetera buscará en el Mundial de 2026 agrandar su leyenda, pues el récord que perseguirá ahora es el de máximo goleador del equipo.

Actualmente, James, que fue el máximo artillero del Mundial de Brasil con seis dianas, suma 30 tantos con la camiseta de Colombia y está a tan solo seis de Radamel Falcao García.

Datos generales

Nombre: James Rodríguez

Posición: Mediocampista ofensivo (MO)

Fecha de nacimiento: 12/07/1991

Edad: 34 años

Estatura: 1,80 m

Peso: 77 kg

Años en selección: 2011 – 2025

Estadísticas generales con la selección de Colombia

Partidos jugados: 117

Titular: 104

Suplente: 13

Minutos jugados: 8.970

Goles: 30

Asistencias: 36

Promedio de gol: 0,30 por partido

Amarillas: 13

Rojas: 0

Dobletes: 1

Goles por torneos

Eliminatorias: 14

Partidos amistosos: 7

Copa del Mundo: 6

Copa América: 3

Rivales a los que le marcó

Ecuador: 3

Uruguay: 3

Bolivia: 3

Venezuela: 2

Chile: 2

Estados Unidos: 2

Perú: 2

Paraguay: 1

Túnez: 1

Jordania: 1

Corea del Sur: 1

Guatemala: 1

Camerún: 1

Canadá: 1

Grecia: 1

Costa de Marfil: 1

Brasil: 1

Japón: 1

Panamá: 1

Argentina: 1

Distribución de partidos jugados

Eliminatorias: 55

Amistosos: 34

Copa del Mundo: 20

Copa América: 8

