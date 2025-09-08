Así será la etapa 16 de la Vuelta a España 2025: hora, TV y dónde ver en vivo

Jonas Vingegaard, líder de La Vuelta a España. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España 2025 entrará este martes 9 de septiembre en su última y decisiva semana con la etapa 16, un recorrido de 171,9 kilómetros entre Pola de Allande y Castro de Hermisillo.

Tras el segundo día de descanso, el pelotón afrontará una jornada quebrada y muy exigente con encadenados puertos: el Alto de San Antón (3ª categoría), el duro Alto del Cebolal (1ª), y en el tramo final el Alto de Pando (2ª) seguido del Alto de Foncueva (2ª), antes de la llegada en alto a 561 metros en Castro de Hermisillo.

Será un terreno propicio para los escaladores y para los ataques lejanos que busquen sacudir la clasificación general.

La carrera llega a este punto después de la etapa 15, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos sobre 167,8 kilómetros. Allí, el danés Mads Pedersen (LTK) se quedó con la victoria al imponerse en el sprint de un grupo de escapados, superando al venezolano Orluis Aular (MOV) y al italiano Marco Frigo (IPT). El pelotón de favoritos, encabezado por el líder Jonas Vingegaard (TVL), cruzó con más de 13 minutos de retraso respecto al ganador.

Los colombianos fueron protagonistas en la jornada con Santiago Buitrago en el cuarto puesto y Egan Bernal en el sexto, mientras que en la clasificación general Vingegaard se mantiene al frente con un acumulado de 57 h 35:33, seguido por João Almeida (UAD) a 48 segundos y Tom Pidcock (Q36) a 2:38.

Harold Tejada marcha 12º a 11:48, Bernal es 14º a 15:42 y Buitrago ocupa la casilla 19 a 28:52. Con este panorama, la etapa 16 se perfila como una oportunidad para que los colombianos intenten reducir diferencias y consolidar sus posiciones en la última semana.

