No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Mundial de Boxeo en Liverpool: así van las pugilistas colombianas

Camila Camilo, Valeria Arboleda y Angie Valdés son algunas de las boxeadoras que representan al país en Inglaterra.

Redacción Deportes
08 de septiembre de 2025 - 01:05 p. m.
Camila Camilo, en el Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool.
Camila Camilo, en el Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool.
Foto: Comité Olímpico Colombiano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia sigue destacándose en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se disputa desde el 4 hasta el 14 de septiembre en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

Camila Camilo (60 kg) debutó con triunfo ante la representante de Sierra Leona, Josefien Betist, tras una decisión dividida (3-2), y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará este martes 9 de septiembre a la croata Sara Beram.

Vínculos relacionados

Venezuela vs. Colombia: hora, TV y dónde ver en vivo las Eliminatorias
Así quedó la tabla del nuevo ránking de la ATP: Alcaraz acabó el reinado de Sinner
Joven futbolista que jugaría en la MLS murió en accidente de tránsito en Cauca

Por su parte, Valeria Arboleda (57 kg) confirmó su buen momento al superar en la segunda ronda a Enkhjargal Munguntsetseg, de Mongolia, por decisión 4-1. La boxeadora colombiana aseguró su cupo en los cuartos de final y se medirá el miércoles contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim, en uno de los duelos más exigentes para la delegación nacional.

No todas fueron buenas noticias, pues Paola Orozco (70 kg) cayó en su debut contra la irlandesa Lisa Edel O’Rourke, quien la derrotó por decisión unánime (0-5).

Mientras tanto, Angie Valdés (65 kg) sigue en competencia y disputará su segunda ronda frente a la turca Busenaz Surmeneli. En total, Colombia suma cuatro victorias y una derrota en el torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Boxeo

Mundial de Boxeo

Camila Camilo

Mundial Femenino Boxeo

Angie Valdés

Valeria Arboleda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar