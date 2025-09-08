Mundial de Boxeo en Liverpool: así van las pugilistas colombianas

Camila Camilo, en el Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia sigue destacándose en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se disputa desde el 4 hasta el 14 de septiembre en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

Camila Camilo (60 kg) debutó con triunfo ante la representante de Sierra Leona, Josefien Betist, tras una decisión dividida (3-2), y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará este martes 9 de septiembre a la croata Sara Beram.

Por su parte, Valeria Arboleda (57 kg) confirmó su buen momento al superar en la segunda ronda a Enkhjargal Munguntsetseg, de Mongolia, por decisión 4-1. La boxeadora colombiana aseguró su cupo en los cuartos de final y se medirá el miércoles contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim, en uno de los duelos más exigentes para la delegación nacional.

No todas fueron buenas noticias, pues Paola Orozco (70 kg) cayó en su debut contra la irlandesa Lisa Edel O’Rourke, quien la derrotó por decisión unánime (0-5).

Mientras tanto, Angie Valdés (65 kg) sigue en competencia y disputará su segunda ronda frente a la turca Busenaz Surmeneli. En total, Colombia suma cuatro victorias y una derrota en el torneo.

